EYT düzenlemesinin ardından ilk gün: SGK önlerinde uzun kuyruklar...

EYT'de yaş sınırı olmamasını memnuniyetle karşılayan vatandaşlardan Ramazan Çataler, "Saat 08.00'de geldim. Uzun süredir bekliyordum. İyi oldu. Hayırlısı olsun. Bu herkesin hakkıydı. Benim askerlik borçlanmam var" dedi.

EYT'lilerden Ziya Tunç ise "Olması gereken buydu. Bu bir ödül değil insanlara. Tüm çalışanların hakkıydı. Çok güzel oldu. Hayırlısı olsun. Yeni yılda inşallah emekli maaşımızı alacağız" ifadelerini kullandı.