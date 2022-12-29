EYT düzenlemesinin ardından ilk gün: SGK önlerinde uzun kuyruklar...
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Erdoğan düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacağını söyleyerek, şartları sağlayan herkesin emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı.
Açıklamanın yapılmasının ardından emeklilik işlemleri ile askerlik ve doğum borçlanmasını ödeyerek emeklilik hakkını kazanmak isteyenler, Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri önünde kuyruklar oluşturdu.
Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde sıraya giren yurttaşlardan biri, "Benim sigorta girişim 1999 yılı 6’ncı ayında başladı. Emekli olabilirsem olacağım. Azcık senemizde eksik var, ona baktıracağım" dedi.
"Akşam haberi dört gözle bekledik, sevinçle karşıladık" diyen bir başka yurttaş ise, "Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bundan dolayı birkaç gün yoğunluk olacaktır. Bunlar da aşılacak. Ben 25 yılımı doldurdum, 1997 yılında girişim var. Borçlanmadan dolayı bir yoğunluk var. Mesai saati içerisinde bu kadar kişinin işleminin yapılacağını sanmıyorum" dedi.
İzmir'deki kuyruğa giren Eyüp Karaağaç, yasada emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "48 yaşındayım. Gecikilmiş bir hakkın geriye iadesi için çok mücadele edildi. Bu mücadeleye destek olanlara, mağduriyeti bitirdiği için teşekkürler. Mücadelemizin karşılığını aldık. Eziyet bitti. Yaş şartının getirilmemesi çok iyi oldu. Zaten yaştan mağdur olmuş insanlara yaş şartı getirilmedi. Ülkemizin çok daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
EYT'de yaş sınırı olmamasını memnuniyetle karşılayan vatandaşlardan Ramazan Çataler, "Saat 08.00'de geldim. Uzun süredir bekliyordum. İyi oldu. Hayırlısı olsun. Bu herkesin hakkıydı. Benim askerlik borçlanmam var" dedi.
EYT'lilerden Ziya Tunç ise "Olması gereken buydu. Bu bir ödül değil insanlara. Tüm çalışanların hakkıydı. Çok güzel oldu. Hayırlısı olsun. Yeni yılda inşallah emekli maaşımızı alacağız" ifadelerini kullandı.
Müjgan Öztırak da "Benim 5 bine yakın günüm var. İki ayım eksik. Doğum borçlanmasını yaptırmak için geldim. Uzun süredir bekliyoruz" diye konuştu.
Yurttaşların bir başka adresi ise İstanbul oldu. Beyoğlu'ndaki Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi önünde kuyruğa giren EYT düzenlemesini 7 gün ile kaçırdığını söyledi. Ceylan, "Ben de EYT vurmayanlardanım. SGK girişim 15 Eylül 1999. 6 bin günüm var. 23 yıldır çalışıyorum ama emekli olamıyorum. 7 gün ile kaybettim. Bu da benim şanssızlığım" dedi.
Bağcılar'daki Sosyal Güvenlik Kurumu binası önünde de yoğunluk vardı. 1 buçuk saattir kuyrukta bekleyen Yılmaz Şengör ise "İşimizi inşallah bugün halledebileceğiz bu kuyruğa rağmen. Benim 25 yıldan eksiğim var. O yüzden askerlik borçlanmamı ödeyeceğim. İnanamıyorum çok mutluyum. Bizim için yılbaşı hediyesi oldu. Açıklama dün yapıldığı için bugün aşırı bir kuyruk var" ifadelerini kullandı.
Tokat'ta askerlik borçlanması için sıraya giren yurttaşlardan Ahmet Türel de, "Cumhurbaşkanımızı akşam haberlerde izledikten sonra sabah ilk işimiz SGK’ya gelmek oldu. Sevinçliyiz, müjdeli haberi alanlar buraya koşmuş” dedi.
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