EYT'de son viraj
EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor. Teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulmasıyla 2023’ün ilk haftalarında EYT konusunun çözüme kavuşturulması bekleniyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.
23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.
İŞVERENLERE KGF DESTEĞİ
EYT’lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) destek verilecek. EYT’den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.
EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK’ye yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu’nu kurtaracak imam
- MHP'deki FETÖ Komisyonu'nun başındaymış
- MHP'den isim vermeden 'Sinan Ateş' açıklaması
- Canlı yayında 6'lı masanın adayını açıkladı
- Zonguldak'ta 50 köy karantinaya alındı
- ‘Meclis'te 360’ı bul öyle gel’
- Sigaraya dev zam!
- Tartışmalı isimler aday olacak!
- Tutuklular arasında MHP'li yönetici de var
- 'Beni öldürmediklerine pişman olacaklar'