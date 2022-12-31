EYT başvurusu yapmak için geceden sıraya girdiler

31 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT kararını açıklamasının ardından yurttaşların SGK merkezlerine akını devam ediyor. Sıra bulmak isteyenler gece saatlerinden itibaren Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi önünde toplanmaya başladı.

ARABADA UYUDULAR

Kendi aralarında organize olan yurttaşlar gelenlerin isimlerini sırayla bir deftere kaydettiler.

Bazı yurttaşlar demledikleri çayı içerek sohbet ederken, bazı yurttaşlar ise sıra defterine adını yazdırdıktan sonra arabalarının içinde uyuyarak sabahı bekledi.

"ÜŞÜMEMEK İÇİN ÇAY DEMLEDİK"

Geceden gelip sıra bekleyenlerden Oğuzhan Özkan, “Son gün gelmemin sebebi, yeni yılda zamlanacak. Sabah saat 05.00’den beri buradayım. Hem askerlik borçlanması hem de Bağ-Kur ihyası yapmak için geldim" dedi.

Aziz Özdemir ise, “Son günden yararlanmak için erken geldik. Soğukta üşümemek için çay demledik, çay içiyoruz" dedi.

"ÇOCUĞUM ADINA SIRA ALABİLMEK İÇİN GELDİM"

İbrahim Köroğlu ise, “Yalova’dan geldim. Girişim buradan olduğu için askeri borçlanma için geldim. Akşam saat 21.00’den beri buradayım" diye konuştu.

Sırada bekleyen yaşlı bir yurttaş ise, “Uzaktan gelecek çocuğum adına sıra alabilmek için geceden geldim" dedi.