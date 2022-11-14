EYT'liler dikkat: İlk emekli aylıkları ne zaman alınacak?

14 Kasım 2022 Pazartesi, 15:12

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( EYT) düzenlemesi için geri sayım başladı. Milyonlarca EYT'linin merakla beklediği düzenleme aralık ayında çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamasına göre EYT'de 1999 öncesindeki mevzuat değişmeyecek. Yani kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl şartı geçerli olacak.

Düzenleme çıkmadan önce TV100 yazarı Özgür Erdursun'dan EYT'lilere çağrı yaptı. "Emeklilik planınızı yapın, eksiklerinizi tamamlayın" diyen Erdursun, EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağını açıkladı.

TV100'de "EYT'liler emekli aylıklarını ne zaman alacak?" başlıklı yazı kaleme alan Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

"EYT’liler Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in son açıklamaları sonrasında emeklilik için kendilerinden ayrıca prim günü istenmeyeceğini öğrendiler. Başka bir ifadeyle, EYT’liler 8 Eylül 1999 tarihine kadar SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan istenilen günle emekli olacaklar.

SSK’lı kadınlar ve erkekler 5000 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise kadınlar 7200, erkekler 9000 prim gün sayılarını tamamladıklarında emekli olacaklar.

Peki SSK mı? Bağ-Kur mu? Emekli Sandığı mı? Hangi statüden emekli olacağını nasıl bilecekler?

Bu sorunun cevabı, son 2 bin 520 günde ödenen primlere göre hangi statüden fazla prim günü varsa o statünün şartlarını tamamlayarak emekli olacaklar.

EYT’liler 08.09.1999 tarihi dahil bu tarihe kadar, tüm kollara tabi sigortalı olarak işe başlamış ve adlarına prim yatırılmış ise kadınlar 20 ve erkekler 25 yıllık sigortalılık sürelerini 18 baz alınarak tamamlamış ve prim günlerini tamamlamışlarsa ayrıca yaş şartı aranmazsa, EYT yasasının yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik için SGK’ya müracaat edecekler.

* Tek bilinmeyen YAŞ!

* EYT yasasının 2022’de çıkacağı, 2023’de yasanın yürürlüğe gireceği net!

* İlave prim günü konusu da netleşti; ilave prim günü istenmeyecek.

Tek bilinmeyen ayrıca bir yaş şartı aranacak mı? Yoksa 08.09.1999 tarihi dahil bu tarihe kadar sigortalı olanlardan ayrıca yaş şartı aranmadan EYT’lilerin istediği gibi yasa çıkacak mı?

Ayrıca YAŞ şartı da istenmez ise EYT’liler Ocak 2023’de emeklilik için müracaatta bulunabilecekler…

Peki EYT’liler Ocak 2023’de emeklilik için müracaatta bulunurlarsa ilk emekli aylıklarını ne zaman alırlar?

Emeklilik için ne zaman müracaatta bulunurlarsa, o ayı takip eden ayın birinci günü emekli aylıkları hesaplanmaya başlar.

Ocak ayında müracaatta bulunurlarsa 1 Şubat 2023’den geçerli olacak emekli aylıklarını, müracaat sonrasında inceleme ve hesaplamaların yapılması sonrasında mart-nisan ayında toplu olarak almaya başlarlar diye düşünüyorum…

Emeklilik için tüm EYT’liler yasanın yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik için müracaatta bulunamayacaklar ancak o kişiler de şartlarını tamamladıklarında emeklilik için müracaatta bulunacaklar.

Emeklilik planınızı yapın, eksiklerinizi tamamlayın…"