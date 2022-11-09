Gündem asgari ücret ve EYT... Bakan Vedat Bilgin, TİSK yönetimiyle görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ve konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ile görüştü.
Toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücret ve çalışma hayatındaki güncel konuların ele alındığı belirtildi.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, toplantıda, sendikalarının bu konulara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini aktardı.
Bakan Bilgin ise çalışma hayatındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
Video Haberler
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
- ''Tarihimizde kopukluk var''
- ''Görenler fotoğraf çekiyor''
- Atatürk'ün odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- Altılı masada istifa resti
- Cihan Kolivar tutuklandı
- Yüzlerce kişinin önünde cinsel ilişkiye girdiler
- Bursa'da facia!
- İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
- AKP kaybedebilir ama...
- İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' davası açıklaması
- 'Erdoğan yetkisini kullanabilir'
- Laik şoför İngiliz basınında
- Uyuşturucu trafiğinin araştırılmasına ret