Gündem asgari ücret ve EYT... Bakan Vedat Bilgin, TİSK yönetimiyle görüştü

09 Kasım 2022 Çarşamba, 17:32

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ve konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ile görüştü.

Toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücret ve çalışma hayatındaki güncel konuların ele alındığı belirtildi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, toplantıda, sendikalarının bu konulara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini aktardı.

Bakan Bilgin ise çalışma hayatındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.



