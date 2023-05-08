EYT'lilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? EYT bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

Yayınlanma: 08.05.2023 - 09:50

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:18

Aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu. Peki, EYT'lilerin bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini duyurdu.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödediği belirtilerek şunlar kaydedildi.

"2023 yılı mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir."