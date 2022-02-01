EY’ye göre, sigorta sektörü insan, amaç ve teknoloji odaklı büyüyecek

01 Şubat 2022 Salı, 04:00

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, yıllık bazda hazırladığı “Küresel Sigorta Görünümü” araştırmasının yeni sayısını, “İnsanlar Aracılığıyla Büyümeyi Sağlamak, Amaç ve Teknoloji” başlığıyla yayımladı. Araştırma göre “açık sigorta”, “işgücü dönüşümü” ve “sürdürülebilirlik” kısa vadede piyasayı yeniden şekillendirecek en güçlü trendler olarak sıralanıyor. Bu kapsamda dijital verilerin ortak kullanımını da içeren “açık sigorta” müşteri odaklı yeni bir rekabet alanı oluşturuyor.

DONANIMLI İŞGÜCÜ

Açık sigortaya ilişkin düzenleme ve standartların teşvik edilmesiyle bu tür ekosistemler endüstride daha da önemli bir iş modeli haline gelecek. Ancak bunların sigorta şirketlerinin üst yönetimden net destek taahhüdü almaları, kendileri için kilit önemdeki müşterileri tanımlamaları, bir veri temeli ve teknik platformlar inşa etmeleri gerekiyor.

İşgücü dönüşümünde ise insan merkezli, teknoloji destekli yaklaşım öne çıkıyor. Yeni beceriler, geliştirilmiş yetenekler, daha fazla işbirliği kültürü, güvenilir retasyon (koruma) stratejileri ve daha yaratıcı kaynak sağlama modelleri sayesinde yarının en başarılı sigortacıları, insanların ve teknolojinin gücünü en etkin biçimde birleştirenler olacak. Sürdürülebilirlik kapsamında da ciddi tehditler içeren iklim değişikliği, sigorta şirketleri için olağanüstü bir büyüme potansiyeli sunuyor. Araştırma, sigorta endüstrisinin insanları, işletmeleri ve toplulukları fiziksel risklerden korumanın da ötesinde bir yaklaşımla, daha yeşil bir ekonomiye geçişin öncülüğünü üstlenmesi gerektiğini vurguluyor.

ÇİFTÇİ: İKLİMLE İLGİLİ GÖREVİMİZ ÖNEMLİ

Küresel prim üretiminin büyüklüğünü hatırlatarak iklim krizine dikkat çeken IBS Sigorta Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, şu vurguyu yaptı: “Sektörümüz iklim değişikliğiyle mücadele ve net sıfır emisyonlu ekonomiye geçişi hızlandırmada muazzam bir potansiyele sahip. Sektör yavaş yavaş fosil yakıtları ve kömürü portföylerinden çıkarırken Türkiye de benzer aşamalardan geçiyor. Portföy düzenlemeleri, poliçe içerikleri sıfır karbon ekonomisini destekleyip iklim krizinin getirdiği afetleri koruma altına almayı amaçlıyor. Sektörde yeni kriterler belirlendikçe, sürdürülebilir olmayan hiçbir proje ve işletme kalmayacak.”



‘BARIŞ MANÇO’DAN DİJİTAL GÜVENLİK UYARISI!

Aksigorta’nın, dijital risklere dikkat çekmek için “deepfake” teknolojisini kullanarak Barış Manço’yu 23 yıl sonra sevenleriyle buluşturduğu açıklandı.

Dijital güvenlik kavramının önemini hatırlatan Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Bizi Manço’yla buluşturan bu teknoloji, profesyonel firmalar tarafından sunulan pahalı hizmetler gibi görünse de çok yakında bir mobil uygulama kadar uzağımızda olacak. Barış Manço’nun da dikkat çektiği üzere, bu risklere karşı önlem almamız, bilinç duvarı oluşturmamız şart” dedi.

EN ÇOK SAHİPLENİLEN HAYVAN TÜRÜ KUŞLAR

Pet11, sigortaladım.com ve Zurich Sigorta’nın pazara sunduğu “pet11 evcil hayvan sigortası”nın tüketicilerden ilgi gördüğü açıklanırken, bu kapsamda yapılan araştırma hayvan sahiplenme konusunda önemli veriler ortaya koydu.

Buna göre ilk üç sırayı yüzde 41 ile kuş, yüzde 34 ile kedi ve yüzde 16 ile köpek aldı. Ayrıca her 10 evcil hayvan sahibinden 6’sı pet sigortasını alabileceğini, her 10 kişiden ikisi de fiyat konusunun kararlarında belirleyici olacağını belirtti. Veteriner masrafları ise en önemli zorluk.

KARDAKİ KAZALARDA TUTANAKLAR ÖNEMLİ

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED), yoğun kar yağışı nedeniyle gerek trafikte gerek sabit konumda aracı hasar gören sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri bir bilgi notuyla paylaştı.

Buna göre, başka bir aracın kayarak aracınıza çarpması halinde çarpanın trafik sigortasının teminat limitlerinde hasar karşılanır. Ya da kaskosu olanlar ise hasarsızlık indirimi devam ederek hasarını tazmin edebilir. Ancak iki uygulama birlikte kullanılamaz. Ayrıca “uzlaşma” ya da ”kaza” tutanağı da gerekli. Bu olayın tersi olursa hasar karşılansa bile kaskodaki hasarsızlık indirimi olumsuz etkileniyor. Çatıdan düşen kar ya da buz araca zarar verirse kasko ile zarar karşılanır ama hasarsızlık indirimi yine etkilenir.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, geçen yıl yüzde 32 artışla 11.7 milyar liralık brüt prim üretimine ulaştıklarını açıkladı. Benli, “Stratejimiz, bu yıl da üretim ve sürdürülebilir kârlılık odaklı” dedi.

- Agesa Hayat ve Emeklilik’in Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki ilanına göre, şirketin genel müdürlük adresi “İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12 İç Kapı No: 9 Ataşehir/ İstanbul” olarak değişti.

- MAPFRE Sigorta’nın, ISO 22301 İş sürekliliği Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerini tamamlayarak sertfika aldığı açıklandı. Bu kapsamda bilgi ve iletişim teknolojileri faaliyetleri kapsamında 93 iş süreci incelendi.

- RS Oto Ekspertiz’in, ikinci el pazarında MR cihazıyla oto ekspertiz ve check-up hizmeti sunmaya başladığı açıklandı. Şirket yöneticilerine göre hassas sonuçlar veren bu teknoloji Türkiye’de ilk kez uygulanıyor.

- Generali grubunun, Hindistan’daki yerel ortağı Future Group’tan Future Generali India Insurance’ın yüzde 25’ini 145 milyon Avro karşılığında satın alarak toplam hissesini yüzde 74’e yükselttiği duyuruldu.