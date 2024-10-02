Ezber Bozan Tasarımcılar ödüllerine kavuştu

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:15

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:15

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği (EMKOUİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlen 4. Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması’nda ödüller dağıtıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun, çok sayıda meslek odası ve sektör temsilcisi katıldı.



“BAŞARACAĞINIZA YÜREKTEN İNANIYORUM”

Ödül töreninde konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir ve Ege Bölgesi'nde mobilya sektöründe ihracatçıların her gün artan başarılarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Türkiye'de pek çok sektörde büyük potansiyel olduğuna dikkat çeken Başkan Tugay, “Kendimizi daha fazla geliştirmek zorunda hissettiğimiz alan tasarım. Dördüncüsü düzenlenen yarışmaya rekor katılım olmasından ve sektöre yeni tasarımcıların kazandırılmasından çok memnunum. Bugün mobilya ihracatında dünyada 8’inci sırada olan ülkemizi çok kısa sürede 5’inci sıraya taşıyacağınıza ben de yürekten inanıyorum. Diğer taraftan İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yapabileceğimiz her türlü desteği göstermekten, bu mücadelenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

ESKİNAZİ: İHRACATÇILARIMIZ TASARIMCILARA DAHA ÇOK DESTEK OLMALI

Sektörün Türkiye ve dünya pazarındaki konumu hakkında bilgi veren EİB Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçılar Birliği olarak, 20 yıldır Türkiye’ye yüzlerce tasarımcı kazandırdık. Ege İhracatçılar Birliği bünyesinde 4 farklı tasarım yarışması düzenliyoruz. Bu sektörlerimiz tasarım ekosisteminde güçlü bir şekilde Türkiye ortalamasının çok üzerinde katma değerli ihracat gerçekleşmesini sağlıyor. Çünkü hepsi tasarıma ciddi yatırımlar yapıyorlar. Ülkemizde kuvvetli bir tasarım kültürünün oluşması ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzün artması için mobilya ihracatçısı firmalarımızdan tasarıma yönelik çalışmalara daha çok destek olması çağrısını yapıyorum” şeklinde konuştu.

GÜRLE: ANA AMACIMIZ TASARIMI SANAYİ İLE BULUŞTURMAK

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Tasarımcılarla mobilya sektörünü bir araya getirerek tasarım kültürünün tabana yayılmasını, uluslararası arenada rekabet gücümüzün yükselmesi ve Türk mobilyasının dünyada bir marka olması yönünde emin adımlar atıyoruz. Dünya mobilya ihracatında Türkiye’nin payını arttırmak için yurt içi ve yurt dışı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 5,4 milyar dolar mobilya ihracatımızla dünya sıralamasında 8’inci sıradayız. Bundan 15 yıl öncesinde yaklaşık 21’inci sıradaydık. Amacımız dünya mobilya ihracatında 5’inci sıraya oturmak. Bu yarışmaları bu amaçla yapıyoruz. Bu yarışmaların, çalışmaların amacı pazardan daha fazla pay alabilmektir. Titizlikle üzerinde çalıştığımız yarışmamızın ana amacı tasarımı sanayi ile buluşturmak. Tasarım ve tasarımcının desteklendiği yarışmamız sayesinde tasarımcıların hayatına yön veriyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Tugay ve protokol dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti. EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi ise Başkan Tugay’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

BU YILIN TEMASI MOBİLYAŞAM

Mobilya sektöründe gelecek vaat eden genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen yarışma bu yıl “MOBİLYAŞAM” temasıyla düzenlendi. 4. Ezber Bozan Tasarım Yarışmasına başvuru yapan 161 öğrenci ve 140 profesyonel kategoride toplam 301 proje yarıştı. Yarışmada Arçelik Endüstriyel Tasarım Direktörü Serdal Korkut Avcı, Anadolu İsuzu Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Berkay Gürsoy, Artful İç Mimarlık& Ece Yalın Design Studio Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Ece Yalım, Enrique Marti Design Studio Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Enrique Marti, Fundende Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Fulden Dehneli, Tasarım Üssü Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Gamze Güven, Dorya A.Ş. Dorya Global Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Doruk Yorgancıoğlu, Volvo Cars Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Mehmet Mehmetalioğlu, Tepta Aydınlatma Stratejik Marka Direktörü Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Özlem Yalım olmak üzere 9 kişilik jüri, öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoride kazan projeleri belirledi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Profesyonel kategoride birinci Enes Vatansever, ikinci Alp Buğra Nazar, Yağmur Sarıdede Nazar, üçüncü Elif Karaca oldu. Profesyonel kategoride ilk üçe giren yarışmacılara sırasıyla 125 bin TL, 100 bin TL ve 75 bin TL para ödülü verildi. Öğrenci kategorisinde birinci Seçil Karaorman, Mustafa Yiğit Aksu, Berke Kayranlı, ikinci Sıla Şahin, üçüncü Asım Can Kocaman oldu. Öğrenci kategorisinde ilk üçe giren yarışmacılar sırasıyla 80 bin TL, 60 bin TL ve 40 bin TL para ödülü kazandı.