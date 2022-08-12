Fabrika çalışanı 46 işçi, sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten atıldı
İzmir'de bulunan Sütaş fabrikasında 25, Efe Rakı fabrikasında ise 21 sendika üyesi işçi haklarını aradıkları için işten çıkarıldı.
İzmir’in Tire ilçesindeki Sütaş fabrikasında 25, Menderes ilçesindeki Efe Rakı fabrikasında ise 21 işçi Tek Gıda İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartıldı.
Sendika örgütlenme uzmanı Suat Karlıkaya, Efe Rakı fabrikasında toplu sözleşme için yetki aldıklarını ve işverenin süreci uzatmak adına itiraz ettiğini söyledi. Karlıkaya, “İşten çıkarmalar durdu ancak baskılar sürüyor. Örgütlenme faaliyetlerimizi durdurabilmek adına fabrika yönetimi işçileri sendikadan istifa etmeye zorluyor” diye konuştu.
Tire’deki Sütaş fabrikasında da sendika karşıtlığının sürdüğünü belirten Karlıkaya, “İşçinin emeği ile kâr eden fabrika, sendikayı tanımıyor. Üzerine ceza alacakları yerde devletten ödül gibi teşvik alıyorlar. Yaptığımız eylemler neticesinde işten çıkartmalar durdu. Biz arkadaşlarımızın işe iadesi için dava açtık ve hukuki mücadele başlattık” diye konuştu.
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