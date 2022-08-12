İnşaat işçileri tazminat ve mesai ücretleri için eyleme geçtiler, çalışma koşullarına isyan ettiler

12 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’ndeki Halkbank Plazası’nı yapan ana firma YDA GROUP’un kampındaki işçiler, çalışma koşullarına ve verilmeyen haklarına karşı önceki gece eylem başlattı. E-5 Karayolu üzerinde dün yürüyüş yapan işçiler, Emlak Konut GYO binası önünde eylemlerini sürdürdü. Eyleme müdahale eden polis, aralarında DİSK Dev-Yapı-İş Sendikası ve İnşaat İş Sendikası yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. İşçiler daha sonra serbest bırakıldı.

Disk Dev-Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, “YDA GROUP inşaat işçileri, burada kıdem tazminatlarını, ihbar tazminatlarını ve fazla mesailerini alamıyor. İşçilerin hak gaspı burada genel bir kültür haline gelmiş durumda. Öte yandan işçiler birçok fiziki olumsuzluk ile de karşı karşıya. Yemekleri kötü, yeterli beslenemiyorlar. Yaşam alanları hiç hijyenik değil. Tahtakuruları yüzünden işçilerin vücutları yara oldu” dedi.

"YANGIN ÇIKSA KAÇAMAZLAR"

Demir, işçilerin kaldıkları yerlerin yeterince denetlenmediğini de belirterek “Barındıkları konteynerler istiflenmiş bir şekilde duruyor ve binlerce işçi orada yaşamaya çalışıyor. Bu durum çok tehlikeli. Bir yangın çıksa, işçilerin kaçabileceği bir yer yok. İşçilerin insanca yaşayabileceği ücret, gasp edilen haklarının verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu. Direnen işçilerden Okan Yorgun ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “6-7 kişilik koğuşlarda barınıyoruz, soyunma odamız yok. Şantiyenin üzerimize bıraktığı tüm toz yatakhanemize giriyor. Ayrıca yeterli beslenemiyoruz. Şikâyetlerimizi proje müdürüne iletik ancak olumlu bir yanıt alamadık. Bunun yanı sıra tahtakurularından uyuyamıyoruz. Yöneticiler bunu görüyor ancak yeterli ilaçlamayı yapmıyor.”

PATRONLAR SENDİKAL FAALİYETTEN KORKUYOR

- Düzce’de Mas-Daf Fabrikası’ndaki Birleşik Metal-İş Sendikasına bağlı işçilerin, toplu sözleşme hakkı elde edebilmek için başlattıkları eyleme 15 Eylül’e kadar ara verildi. Mas-Daf’da yaklaşık 100 işçi, 1 Ağustos’ta bildirimsiz ve tazminatsız işten çıkartılmıştı. Hukuki sürecin başlatıldığını belirten Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, “Arabulucu ve mahkeme aşamaları için süreç işletiliyor. Sendikalaşma hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

- Küresel e-ticaret şirketi Amazon’un Dilovası’nda hizmet veren şirketi Ceva Lojistik, 35 emekçiyi sendikal faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle işten çıkardı. Bunun üzerine DGD-Sen tarafından başlatılan eylem bugün beşinci gününde.

- İstanbul Esenyurt’taki Sunny Atmaca Bilgisayar’da sendikal faaliyetleri nedeniyle işten atılan Özçelik-İş Sendikası üyesi işçiler, eylemlerine 18. gününde fabrika önünde devam ediyor. 20 işçinin işten atıldığı, 60 işçinin izne çıkarıldığı fabrikada emekçiler, işe iade edilene kadar direnişlerini sürdüreceklerini belirtti.

- İstanbul Tuzla’daki ETF Tekstil fabrikasının kapatılması kararı sonrası, kıdem tazminatları ve ikramiyelerini alamayan işçiler, 22 gündür fabrika önünde ödenmeyen hakları için mücadele ediyor.