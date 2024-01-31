Fahiş fiyat teklif ettiler: ABB'den beşli çeteye ret

Ankara Büyükşehir Belediyesi aralarında Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat ve Kolin İnşaat'ın teklif verdiği ihaleyi 'fahiş fiyat' nedeniyle iptal etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:16
Fahiş fiyat teklif ettiler: ABB'den beşli çeteye ret
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Mamak Metrosu ihalesine katılım sağlayan Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat ve Kolin İnşaat tarafından proje maliyetinin çok üzerinde bir teklif sunuldu.

ABB ise en düşük teklifi Cengiz Holding'in verdiği Mamak Metrosu ihalesini, bu teklifin bile maliyetin yüzde 55 üzerinde olması nedeniyle iptal etti.

ABB'den yapılan açıklamada, projenin yaklaşık maliyeti 370 milyon Euro olduğu halde ihalede en düşük teklifin 575 milyon Euro ile Cengiz İnşaat'a ait olduğu, en düşük üç teklif arasındaki farkın yüzde 1'den az olduğu vurgulandı.

 

İHALE YENİLENECEK

ABB, ihalenin yenileceğini "ABB, rekabetçi ortamın sağlanmasını ve Ankaralının parasının fahiş şekilde harcanmamasını teminen en kısa zamanda yeniden ihale yapacak" sözleriyle açıkladı.

5'Lİ ÇETE OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Muhalefet tarafından Cengiz Holding, Kalyon Holding, Kolin İnşaat, Limak Holding, ve Makyol Grubu 'beşli çete' olarak nitelendiriliyor. 

'Beşli çete' 21 yılda tek başına aldığı ihaleler dışında yüksek değerli ihalelerle isimlerini de sık sık duyurdu. 


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