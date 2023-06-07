'Hepimiz Mehmet Şimşek'e yardım etmeliyiz' diyen Özgür Demirtaş'a tepki yağıyor: Beşli çete yardım etsin!
Dolar kurunun artışı ile ilgili olarak "Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız" diyen ekonomist Özgür Demirtaş'a sosyal medyada tepki yağdı. Birçok kullanıcı Demirtaş'ı eleştirerek "Şimşek'e, problemi yaratanlar yardım etsin" yorumunda bulundu.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından yeni kabinede ekonominin başına Mehmet Şimşek getirildi. Bugün ise piyasalarda yükseliş şiddetlenirken dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
"MEHMET ŞİMŞEK’E YARDIM ETMELİYİZ"
Doların artışı ile ilgi olarak ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için "Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız. Bu memleket hepimizin. Durum vahim." çağrısında bulundu.
Şimşek'in söz konusu paylaşımına tepki yağdı.
İşte o tepkilerden bazıları...
Özgür Demirtaş, TCMB Başkanı olmalıdır. ?? https://t.co/wZtFRXD6mk— Oğuz Demir (@droguzdemir) June 7, 2023
şimşek'e sabancı, koç, ülker,tüsiad, müsiad, bankalar, beşli çete yardım etsin. fahiş karları üzerinden yüksek oranlı bir servet vergisi ödemekle başlasınlar mesela işe. https://t.co/Cfe9X0dua8— fatih yaşlı (@fatih_yasli) June 7, 2023
En önce iyi günde devletten milyon dolarlık ihale alarak para kazanan şirketler, şimdiki kötü günde hazineye yardımda bulunsun.— Ruşen Takva (@RusenTakva) June 7, 2023
Ardından kamu kurumları, bakanlıklar ve diyanete aktarılan milyon liralık ödeneklerde kemerler sıkılsın. Son kertede cumhurbaşkanlığı bütçesi asgari… https://t.co/o89A8KL5bx
Biri ekonomi politikalarında "siyaseti bırakalım" diyorsa faturayı büyük patronlara değil halka keselim demek istiyordur. https://t.co/utROnQiXjl— İlker Kocael (@ilker_kocael) June 7, 2023
kim yediyse sofrayı da o kaldırsın bir zahmet https://t.co/MZInmztstf— öfkeli ve ahlaksiz #geçinemiyoruz (@ahlakliyim) June 7, 2023
Siyaseti bırakıp bankalara, 5'li çeteye, Sabancı'ya, Koç, Ülker'e, yardım etmeliyiz. Zor durumdalar, bu memleket önce sermayenin. Ekonomiyi düzeltmek için el birliğiyle milyonların yediği ekmeği daha da küçültmek için çalışmalıyız. https://t.co/61XygsC24l— Gökay Başcan (@Gokaybascan) June 7, 2023
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