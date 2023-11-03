'Fahiş fiyatlar'a kapatma yolda

Yayınlanma: 03.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 03:00

Önceki gün akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıtlayan Bolat, bu konuya ilişkin şunları söyledi: “Fiyatların, emir komutayla veya her işletmenin, esnafın, şirketin başına birer komando ya da özel harekât dikerek tespit edilmesi mümkün değil.”

Bolat, yeni bir hazırlık içerisinde olduklarını, cezaların ciddi manada artırılacağını, hatta geçici kapatma cezası da önereceklerini söyledi.

CHP milletvekili Fethi Gürer, zabıtaların yetkilerinin artırılmasını isteyince Bolat, her türlü öneriye açık olduklarını belirtti.

Milletvekillerine açılan kapanan şirket istatistiklerini de paylaşan Bolat şu bilgileri verdi:

2019’dan 2023’e kadar beş yılda 1 milyon 479 bin 921 esnaf işletmesi açıldı. Buna karşılık 550 bin 780 işletme kapandı.

Geçen yıl, 333 bin esnaf işletmesi açıldı. 125 bin 600 işletme kapandı. Bu yılın ilk 10 ayında da 255 bin 197 işletme açılırken 109 bin işletme kapandı.

Depremden etkilenen 11 ilde 36 bin 217 yeni esnaf hizmete başladı. 9 bin 966 esnaf işletmesi ise kapandı.

Bu yılın ilk dokuz ayında bankalara ibraz edilen 12 milyon 516 bin 977 çekin 12 bin 169’u karşılıksız çıktı.

Bolat kapanma nedenlerini ise şöyle ifade etti: “Gönül ister ki hiçbir şirket ya da esnaf kapanmasın ama çeşitli nedenlerle bunlar olabiliyor. Bazen sektörel, bazen şahsi, bazen makroekonomiyle alakalı ya da mikro kendi ekonomisiyle alakalı nedenlerle gerçekleşebiliyor.”