Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 14:02

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 14:02

TÜRK-İŞ araştırmasının 2023 Mart ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı açıklandı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan "Açlık Sınırı" ve , gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan "Yoksulluk Sınırının" kaç TL olduğu merak ediliyor. Peki, Türk-İş açıkladı! Türkiye açlık sınırı kaç TL? Türkiye yoksulluk sınırı kaç TL? İşte, ayrıntılar...

Rapora göre gıda fiyatları martta aylık bazda yüzde 1,76, yıllık bazda ise yüzde 94,62 yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 12 bin 459 lira oldu.

TÜRKİYE AÇLIK SINIRI KAÇ TL OLDU?

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9.591,13 TL’ye yükseldi.

TÜRKİYE YOKSULLUK SINIRI KAÇ TL OLDU?

Dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 31.241,48 TL’ye yükseldi.

Raporda, gıda enflasyonunda iki aylık değişim oranı yüzde 17,96, on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 94,62, on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 114,03 olarak hesaplandı.











