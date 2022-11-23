CHP'den AKP'ye katıldı, '128 milyar dolar nerede?' fotoğrafını unuttu
CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ertekin, görevinden istifa edip AKP'ye katıldı. Ancak Ertekin, yeni partisinin rozetini taktığı bugüne kadar sosyal medya hesabındaki "128 milyar dolar nerede?" göndermeli profil fotoğrafını kaldırmadı.
2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan'ın dün partisinden istifa ettiği ve AKP'ye katılacağı öğrenilmişti. Özcan'ın AKP'ye geçişi bugün AKP Grup Toplantısı'nda kürsüden ilan edildi. Özcan'ın parti rozeti AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.
Kürşat Engin Özcan'la birlikte muhalefet saflarında iken AKP'ye katılan bir başka isim de Mustafa Ertekin oldu. CHP Aydın İl Başkan Yardımcılığı ve İl Saymanlığı görevini yürüten Ertekin, bugün AKP Grup Toplantısı'nda yeni partisine geçti.
AKP'ye katılan Ertekin'in Facebook hesabında kullandığı profil fotoğrafı da dikkat çekti. Ertekin'in yaptığı paylaşımlarla güncel olarak kullandığı anlaşılan Facebook hesabında, "128 milyar dolar nerede?" göndermesi yapılan profil fotoğrafını kaldırmadığı görüldü.
İşte Ertekin'in profilindeki o görsel:
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