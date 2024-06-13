Faiz indirimi mi geliyor? Ekonomistlerin beklentisi açıklandı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 14:19

Güncelleme: 13.06.2024 - 14:19

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu. Tüm gözler Merkez Bankası'nın yeni faiz karar toplantısında olacak.

Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak adına en son mart ayında yaptığı sıkılaştırma ardından Haziran'da da politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 11 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı tahmininde bulundu.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından Haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini sonuncusu Mart ayında olmak üzere 4,150 baz puan yükseltti.

TCMB yüzde 50 seviyesindeki politika faizi ile sıkı para politikası duruşunun enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar devam edeceğini belirtti.

Enflasyon mayıs ayında yüzde 75.45 ile 2022 sonundan beri en yüksek seviyeye yükselirken haziran itibarıyla yıllık enflasyonda başlayacak düşüş ile TCMB yıl sonunda enflasyonun yüzde 38 seviyesine inmesini bekliyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta yaptığı konuşmasında manşet enflasyon yılın geri kalanında her ay gerileyeceğini belirtti ve enflasyon gerçekleşmelerinin ve beklentilerinin tahmin patikasına yakınsamasını dikkatle takip ettiklerini ekledi.

Karahan aynı zamanda enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde, para politikası duruşunun sıklaştıracağını da söyledi. TCMB'nin enflasyon tahmini 2024 yılsonu için yüzde 38, 2025 yılsonu için yüzde 14 seviyesinde bulunuyor.

Reuters anketinin medyanına göre politika faizi yıl sonunda yüzde 45 seviyesinde bekleniyor. Yılsonu tahminlerinde aralık yüzde 40 ile yüzde 50 bandında. Bir önceki ay yapılan ankette beklentilerin medyanı yüzde 47.5 seviyesindeydi.

TCMB faiz kararını 27 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacak.