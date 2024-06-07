Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz kararı! 25 baz puan indirdi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:07

Güncelleme: 07.06.2024 - 14:07

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye çekti.

TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, banka, Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.