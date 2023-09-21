Faiz kararı etkili olmadı: Doların ateşi nasıl sönecek?

Yayınlanma: 21.09.2023 - 15:50

Güncelleme: 21.09.2023 - 15:50

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik yurttaşların gündeminden düşmüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye Ekonomi Modeli' anlayışı sonrası döviz kuru kontrolden çıktı.

Seçimlerin öncesinde 19,60 seviyelerinde seyreden dolar/TL, seçimin ardından 27,40 ile tüm zamanlarının rekorunu kırdı.

Merkez Bankası, her gün rekor tazeleyen kurları kontrol etmek için büyük faiz artışlarına imza atıyor olsa da doların ateşi sönmüyor.

Para Politikası Kurulu (PPK) eylül ayında politika faizini piyasanın beklentisi doğrutulsunda 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti.

4 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

Yeni ekonomi yönetimi, dört ayda 21,5 puanlık faiz artışı yaparken böylelikle faizleri 4 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Ancak art arda yapılan yüksek faiz artışları sonrası da dolar/TL kurunda gerileme yaşanmadı.

Eylül ayı faiz kararı sonrası dolar/TL sınırlı yükselişle 27,21 TL seviyesine çıktı.

Ağustos ayında yapılan 750 baz puan artış sonrası ise dolar/TL 25,3 seviyesine kadar gerileme yaşarken Merkez Bankası'nın 5 milyar dolara varan döviz sattığı iddia edilmişti.

Ekonomistler, bu sefer aksine bankanın piyasaya ve dövize müdahale etmediğini düşünüyor.

TL’nin değer kaybetmesiyle ve enflasyonun artışıyla daha da yoksullaşan yurttaşlar ise döviz kurlardaki yükselişin ne kadar daha süreceğini endişeyle merak ediyor.