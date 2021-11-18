Faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanmasına tepki

18 Kasım 2021 Perşembe, 18:01

Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Kararda, faiz indiriminin aralıkta devam edeceği mesajı verildi.

Faiz kararını 5 dakika gecikmeyle açıklayan Merkez Bankası'nın sitesine ulaşılmamasına tepki gösteren ekonomistler, şu ifadelere yer verdi:

''KEDİ Mİ GİRDİ?''

Ekonomist Özgür Demirtaş, “Kedi mi girdi bilgisayara?” diye sorarak tepkisini dile getirdi.

''5 DAKİKALIK GECİKMEYİ ÇÖZEMEDİK''

Alaattin Aktaş ise, ''Bu indirim bizim için çerez sayılır, başımızın üstünde yeri var! Onu anladık da, şu 5 dakikalık gecikmeyi çözemedik. Ne oldu; MB'de elektrik mi kesildi, internet mi gitti, metni yazacak sekreter yemekten mi dönmedi; yoksa PPK üyeleri masa altından birbirine tekme mi attı'' ifadelerine yer verdi.

''KAHKAHALIK 2 BÖLÜM VAR”

Emin Çapa, ''MB açıklamasında kahkahalık 2 bölüm var. 1- TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe.... 2- Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir. Hala enflasyonu gözetiyormuş, Saray baskısı değil veri'' şeklinde tepkisini dile getirdi.