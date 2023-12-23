Faiz kararının ardından: Mevduat faizi yüzde 52'yi aştı... Bankaların faiz yarışı kızıştı! 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın yılın son faiz artırımı sonrasında artışa paralel olarak mevduat faizleri yüzde 52,2 seviyesine çıktı. Bankalarda mevduat oranlarını da güncellendi. Peki, Merkez'in faiz artışı bankaların verdiği TL mevduat oranlarına nasıl yansıdı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) yılın son faiz kararını açıkladı. Hazirandan bu yana art arda 6 toplantıda faiz artıran banka bu toplantıda beklentilere paralel politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine yükseltti.
Son faiz artırımı sonrasında bankalar da mevduat ve kredi faizleri de güncellendi. Faizlerdeki artışa parelel olarak mevduat faizleri de yüzde 52'yi aştı. Mevduat faizleri yüzde 52,2 seviyesine çıkarken, ticari kredi faizleri yüzde 52,4 seviyesini gördü.İhtiyaç kredisi faizleri de ortalama yüzde 61,7 seviyesine çıktı.
Peki, Merkez'in faiz artışı bankaların verdiği TL mevduat oranlarına nasıl yansıdı? Ekonomim'inm aktardığına göre, işte banka banka oranlar ve getirileri...
ING
- Faiz oranı: Yüzde 42
- Aylık net getiri: 34.980 TL
- Vade sonu ödeme: 1.034.980 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz oranı: Yüzde 47
- Aylık net getiri: 39.145 TL
- Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL
DENİZBANK
- Faiz oranı: Yüzde 46
- Aylık net getiri:38.312 TL
- Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz oranı: Yüzde 45
- Aylık net getiri: 37.479 TL
- Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
TÜRKİYE FINANS
- Faiz oranı: Yüzde 45
- Aylık net getiri: 37.479 TL
- Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
FİBABANKA
- Faiz oranı: Yüzde 45
- Aylık net getiri: 37.479 TL
- Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
TEB
- Faiz oranı: Yüzde 45
- Aylık net getiri: 37.479 TL
- Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
ODEA
- Faiz oranı: Yüzde 45
- Aylık net getiri: 37.479 TL
- Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
YAPI KREDİ
- Faiz oranı: Yüzde 44
- Aylık net getiri: 36.646 TL
- Vade sonu ödeme: 1.036.646 TL
AKBANK
- Faiz oranı: Yüzde 47
- Aylık net getiri: 39.145 TL
- Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL
VAKIFBANK
- Faiz oranı: Yüzde 41
- Aylık net getiri: 34.147 TL
- Vade sonu ödeme: 1.034.147 TL
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