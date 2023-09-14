Faiz ne kadar yükselecek? StanChart iddialı TCMB tahmini

Yayınlanma: 14.09.2023 - 16:34

Güncelleme: 14.09.2023 - 16:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizine yönelik tahminlerini revize eden yabancı kurumlara bir yenisi daha eklendi.

Dün Societe Generale analistleri TCMB eylül toplantısında 600 baz puanlık faiz artışıyla beklentilerin üzerine çıkacağını belirtmişti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Standard Chartered Ekonomisti Farooq Pasha yayımladığı raporda ise “Politika değişimine açık siyasi destek düşünüldüğünde TCMB’den agresif ilerlemesini bekliyoruz” dedi.

StanChart, daha önce yüzde 24 olan yıl sonu TCMB politika faizi tahminini revize ederek yüzde 35’e yükseltti.

Banka değerlendirmesinde “Türkiye’nin siyasi liderliğinin ekonomi politikalarına ve bu politikaların devamına olan açık desteği kısa vadeli para politikası patikasına ilişkin beklentilerimizin değişmesine yol açtı” ifadelerini kullandı.

AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ağustos ayında politika faizini 7500 puan artırarak yüzde 25'e yükseltmişti.