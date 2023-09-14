Faiz ne kadar yükselecek? StanChart iddialı TCMB tahmini

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Eylül'de 500 baz puan faiz artışı bekleyen StanChart yıl sonu tahminini de yüzde 35'e yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 16:34
Faiz ne kadar yükselecek? StanChart iddialı TCMB tahmini
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizine yönelik tahminlerini revize eden yabancı kurumlara bir yenisi daha eklendi.

Dün Societe Generale analistleri TCMB eylül toplantısında 600 baz puanlık faiz artışıyla beklentilerin üzerine çıkacağını belirtmişti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Standard Chartered Ekonomisti Farooq Pasha yayımladığı raporda ise “Politika değişimine açık siyasi destek düşünüldüğünde TCMB’den agresif ilerlemesini bekliyoruz” dedi.

StanChart, daha önce yüzde 24 olan yıl sonu TCMB politika faizi tahminini revize ederek yüzde 35’e yükseltti.

Banka değerlendirmesinde “Türkiye’nin siyasi liderliğinin ekonomi politikalarına ve bu politikaların devamına olan açık desteği kısa vadeli para politikası patikasına ilişkin beklentilerimizin değişmesine yol açtı” ifadelerini kullandı.

AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ağustos ayında politika faizini 7500 puan artırarak yüzde 25'e yükseltmişti.


Player Alanı
StanChart faiz faiz artışı Faiz kararı politika faizi

İlgili Haberler

Fed ne karar verecek? Ekonomistlerden faiz tahmini

Fed ne karar verecek? Ekonomistlerden faiz tahmini
ABD'li dev banka BofA'dan enflasyon ve faiz tahmini! Türk bankaları için hedef fiyatını yükseltti

ABD'li dev banka BofA'dan enflasyon ve faiz tahmini! Türk bankaları için hedef fiyatını yükseltti
Sadece faiz artırmakla güvenilir olunmaz

Sadece faiz artırmakla güvenilir olunmaz

En Çok Okunan Haberler