Faiz oranları güncellendi: 100 bin TL ihtiyaç kredisi için en uygun banka hangisi?

5.11.2025 11:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Bankaların 2025 yılı kredi kampanyaları yeniden gündemde. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası ihtiyaç kredilerinde düşüş beklentisi arttı. Yurttaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Peki hangi banka en düşük faizli ihtiyaç kredisini veriyor? 100 bin TL kredinin geri ödeme tutarı ne kadar oluyor? Merkez Bankası’nın faiz indirimi kredi faizlerini nasıl etkiledi? İşte tüm ayrıntılar...

Bankaların faizsiz kredi kampanyaları 2025’te de devam ediyor. Yeni müşteri olan bireylere özel nakit desteği sunulurken, kısa vadeli ödeme seçenekleri dikkat çekiyor. Peki en düşük faizli ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? 100 bin TL kredinin geri ödeme tutarı ne kadar? Faiz oranları nasıl değişiyor? İşte ayrıntılar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçtiğimiz hafta politika faizini yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirmesinin ardından bankalar da kredi faizlerini güncellemeye başladı. İhtiyaç kredisi faizleri, müşteri kredi notu, gelir durumu ve bankaların politikalarına göre yüzde 2,99 ile yüzde 4,50 arasında değişiyor.

Aşağıdaki listede 100 bin TL kredi çekildiğinde 12 ay vadede aylık taksit ve toplam ödeme tutarlarını gösteren bankalara özel örnekler yer alıyor. TCMB’nin faiz indirimi sonrasında ihtiyaç kredilerinde düşüş beklentisi artarken, bankalar müşteri profiline göre faiz oranlarını yüzde 2,99 ile yüzde 4,50 aralığında belirliyor.

Uzmanlara göre, politika faizindeki düşüşün ardından kredi maliyetlerinde kademeli bir gerileme bekleniyor. Bankalar 2025 yılına özel kampanyalarını devreye alarak kredi koşullarında rekabeti artırmayı hedefliyor.

100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİNDE GÜNCEL ORANLAR

FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 4,50
  • Aylık Taksit: 11 bin 830 TL
  • Toplam Ödeme: 142 bin 533 TL
İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 4,39
  • Aylık Taksit: 11 bin 737 TL
  • Toplam Ödeme: 141 bin 417 TL
ZİRAAT KATILIM

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,99
  • Aylık Taksit: 11 bin 402 TL
  • Toplam Ödeme: 137 bin 322 TL
ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,94
  • Aylık Taksit: 11 bin 360 TL
  • Toplam Ödeme: 136 bin 324 TL
AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,89
  • Aylık Taksit: 11 bin 319 TL
  • Toplam Ödeme: 136 bin 401 TL
GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,89
  • Aylık Taksit: 11 bin 319 TL
  • Toplam Ödeme: 136 bin 401 TL
VAKIF KATILIM

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,89
  • Aylık Taksit: 11 bin 319 TL
  • Toplam Ödeme: 136 bin 326 TL
N KOLAY

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,79
  • Aylık Taksit: 11 bin 236 TL
  • Toplam Ödeme: 135 bin 409 TL
ING BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,69
  • Aylık Taksit: 11 bin 154 TL
  • Toplam Ödeme: 134 bin 345 TL
YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,69
  • Aylık Taksit: 11 bin 154 TL
  • Toplam Ödeme: 134 bin 420 TL
TÜRKİYE FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,65
  • Aylık Taksit: 11 bin 121 TL
  • Toplam Ödeme: 133 bin 450 TL
QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,64
  • Aylık Taksit: 11 bin 113 TL
  • Toplam Ödeme: 133 bin 927 TL
DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,61
  • Aylık Taksit: 11 bin 88 TL
  • Toplam Ödeme: 133 bin 631 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,59
  • Aylık Taksit: 11 bin 72 TL
  • Toplam Ödeme: 133 bin 435 TL
ALBARAKA TÜRK

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,50
  • Aylık Taksit: 10 bin 998 TL
  • Toplam Ödeme: 132 bin 551 TL
ALTERNATİF BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,29
  • Aylık Taksit: 10 bin 827 TL
  • Toplam Ödeme: 130 bin 426 TL
CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 2,99
  • Aylık Taksit: 10 bin 585 TL
  • Toplam Ödeme: 127 bin 601 TL
TEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 2,99
  • Aylık Taksit: 10 bin 585 TL
  • Toplam Ödeme: 127 bin 601 TL
Not: Kredi tutarı 100.000 TL ve vade 12 ay üzerinden hesaplanmıştır. Bankaların kampanya dönemlerine göre faiz oranları değişiklik gösterebilir.

