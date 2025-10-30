Faiz oranlarında büyük değişiklik: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

Konut kredisi faiz oranları, Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası ev almak isteyenlerin gündeminde. Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e çekti. Bu adım, faizlerde 100 baz puanlık düşüş anlamına geliyor.
Ev sahibi olmak isteyenler, konut kredisi faiz oranları düştü mü sorusuna yanıt arıyor. Bankaların Ekim ayında 120 ay vade ve 1 milyon TL tutarındaki konut kredisi için uyguladığı faiz oranları da merak konusu. Gelişmelerin ardından, kredi başvurusu yapacaklar güncel faizleri takip ediyor. Peki en düşük faizli konut kredisini hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...
1 milyon TL için en düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada?
ANADOLUBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 4,29
- Aylık Taksit: 35 bin 983 TL
- Toplam Ödeme: 4 milyon 333 bin 202 TL
ICBC BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 4,00
- Aylık Taksit: 33 bin 637 TL
- Toplam Ödeme: 4 milyon 52 bin 129 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 3,81
- Aylık Taksit: 32 bin 111 TL
- Toplam Ödeme: 3 milyon 868 bin 948 TL
ŞEKERBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 3,58
- Aylık Taksit: 30 bin 278 TL
- Toplam Ödeme: 3 milyon 648 bin 941 TL
ING BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 3,54
- Aylık Taksit: 29 bin 961 TL
- Toplam Ödeme: 3 milyon 613 bin 457 TL
TÜRKİYE FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 3,34
- Aylık Taksit: 28 bin 384 TL
- Toplam Ödeme: 3 milyon 421 bin 658 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 3,19
- Aylık Taksit: 27 bin 212 TL
- Toplam Ödeme: 3 milyon 280 bin 992 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 2,89
- Aylık Taksit: 24 bin 899 TL
- Toplam Ödeme: 2 milyon 998 bin 937 TL
TEB
- Faiz Oranı: Yüzde 2,85
- Aylık Taksit: 24 bin 594 TL
- Toplam Ödeme: 2 milyon 972 bin 420 TL
KUVEYT TÜRK
- Faiz Oranı: Yüzde 2,81
- Aylık Taksit: 24 bin 290 TL
- Toplam Ödeme: 2 milyon 935 bin 288 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 2,79
- Aylık Taksit: 24 bin 138 TL
- Toplam Ödeme: 2 milyon 923 bin 24 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 2,79
- Aylık Taksit: 24 bin 138 TL
- Toplam Ödeme: 2 milyon 922 bin 815 TL
YAPI KREDİ
- Faiz Oranı: Yüzde 2,79
- Aylık Taksit: 24 bin 138 TL
- Toplam Ödeme: 2 milyon 916 bin 252 TL
ZİRAAT KATILIM
- Faiz Oranı: Yüzde 2,79
- Aylık Taksit: 24 bin 138 TL
- Toplam Ödeme: 2 milyon 907 bin 607 TL
ALBARAKA TÜRK
- Faiz Oranı: Yüzde 2,75
- Aylık Taksit: 23 bin 836 TL
- Toplam Ödeme: 2 milyon 873 bin 20 TL
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 2,70
- Aylık Taksit: 23 bin 459 TL
- Toplam Ödeme: 2 milyon 837 bin 236 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 2,69
- Aylık Taksit: 23 bin 384 TL
- Toplam Ödeme: 2 milyon 821 bin 729 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 2,69
- Aylık Taksit: 23 bin 384 TL
- Toplam Ödeme: 2 milyon 831 bin 704 TL
Not: Kredi tutarı 1.000.000 TL ve vade 10 yıl (120 ay) üzerinden hesaplanmıştır. Bankaların kampanya dönemlerine göre faiz oranları değişiklik gösterebilir.