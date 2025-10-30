Faiz oranlarında büyük değişiklik: Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor?

Konut kredisi faiz oranları, Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası ev almak isteyenlerin gündeminde. Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 40,5 ’ten yüzde 39,5 ’e çekti. Bu adım, faizlerde 100 baz puanlık düşüş anlamına geliyor.

Ev sahibi olmak isteyenler, konut kredisi faiz oranları düştü mü sorusuna yanıt arıyor. Bankaların Ekim ayında 120 ay vade ve 1 milyon TL tutarındaki konut kredisi için uyguladığı faiz oranları da merak konusu. Gelişmelerin ardından, kredi başvurusu yapacaklar güncel faizleri takip ediyor. Peki en düşük faizli konut kredisini hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...