Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz kararı belli oldu mu?
TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi yaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden ön plana çıkması ile hafta başından bu yana güçlü seyreden risk iştahının terse döndüğü gözlenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise yoğun veri gündemi takip edilecek.
PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?
Ekim ayı Merkez Bankası PPK toplantısı 20 Ekim 2022 Perşembe günü yapılacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.
Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'te açıklancak.
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