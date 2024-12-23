'Fark tarihi zirvede' sözleri ile duyurdu: Prof. Dr. Hakan Kara'dan 'Big Mac Endeksi'

Yayınlanma: 23.12.2024 - 18:45

Güncelleme: 23.12.2024 - 18:45

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, Big Mac Endeksi üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kara, "Big Mac fiyatlarına göre Türkiye ve dünya ortalaması arasındaki fark tarihi zirvede" dedi.

Hakan Kara'nın paylaştığı grafik şu şekilde:

"TÜRKİYE YEMEK KONUSUNDA PAHALI"

Grafiğe dair değerlendirmelerde bulunan Kara, ayrıca şu ifadeleri de kaydetti:

"Yukarıdaki grafiğe bakıp da “TL’nin aradaki fark kadar değer kaybetmesi gerekir” demek tam doğru değil.

“Türkiye yemek konusunda pahalı bir ülke oldu” demek doğru."

Yukarıdaki grafiğe bakıp da “TL’nin aradaki fark kadar değer kaybetmesi gerekir” demek tam doğru değil.

“Türkiye yemek konusunda pahalı bir ülke oldu” demek doğru. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 23, 2024

BIG MAC ENDEKSİ NEDİR?

Big Mac endeksi, farklı para birimlerinin satın alma gücünü farklı ülkelerdeki bir Big Mac'in fiyatlarıyla karşılaştıran bir göstergedir.

1986 yılında haftalık İngiliz dergisi The Economist tarafından satın alma gücü paritelerine dayalı anlaşılması kolay bir para birimi karşılaştırılmasını sağlamak ile bireysel para birimlerinin aşırı ve düşük değerini göstermek için icat edilmiştir