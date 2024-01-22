Aylin Kotil'den Fatih Altaylı'ya 'Sarıgül' tepkisi: 'Hep aynı kadın düşmanlığı...'

Aylin Kotil, sosyal medya hesabı üzerinden Fatih Altaylı’ya tepki gösterdi. Kotil “Hep aynı kadın düşmanlığı, hep aynı stratejik yönlendirmeler. Doksanlı yıllarda geçen bir dönem dizisini izler gibi izledim” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 23:39
Aylin Kotil'den Fatih Altaylı'ya 'Sarıgül' tepkisi: 'Hep aynı kadın düşmanlığı...'
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CHP'den Şişli Belediye Başkan aday adayı olan Aylin Kotil, gazeteci Fatih Altaylı’ya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 

“Hep aynı kadın düşmanlığı” sözlerini kullanan Kotil’in paylaşımı şu şekilde: 

“Fatih Altaylı ilginç bir insan. Benim adım Aylin Kotil… 12 Eylül cuntasının makamından aldığı İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil’in soyadını gururla taşıyorum. 

Programında 6 kez Aylin Sarıgül diyor. 20 yıl evvel boşandığım bir insanın soyadını 6 kez üst üste söylemesi onun ilginçliğini bir kez daha anımsattı.

Hep aynı kadın düşmanlığı, hep aynı stratejik yönlendirmeler. Doksanlı yıllarda geçen bir dönem dizisini izler gibi izledim.”

İş insanı Rahmi Koç'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Aylin Kotil'in Şişli Belediye başkanlığı için mektup yazdığı iddia edilmiş ve Altaylı, konuyu gündeme getiren bir yazı yazmıştı. Altaylı’nın yazısında “"Böyle bir mektubun yazıldığının sızdırılması ise çok açık biçimde hem Rahmi Koç’a ama asıl olarak Aylin Kotil’e karşı yapılmış bir komplodur” ifadeleri yer alıyordu.


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