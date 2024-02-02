Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Fatih Altaylı'yı hedef gösterdi: 'Gereken yapılmalı...'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'yı "Bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz" sözleri nedeniyle hedef gösterdi. Saral, "İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:27
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Fatih Altaylı'yı hedef gösterdi: 'Gereken yapılmalı...'
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, sosyal medya hesabı üzerinden gazeteci Fatih Altaylı'yı hedef gösterdi.

Fatih Altaylı, YouTube yayınında, yerel seçimlere ilişkin seçmenin yönelimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı, "Biz herhangi birimiz mezhebi aidiyetten dolayı mı oy veriyoruz? Veya bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz. Konuşulmaması gereken bir şey bu; ama birileri CHP'yi sürekli olarak bu noktaya çekmek, burada değerlendirmek ve böyle bir içerisine sokmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADAN HEDEF GÖSTERDİ

Sosyal medya platformu X'te sözleri gündem olan Altaylı'ya Oktay Saral tepki gösterdi.

Saral, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altaylı'yı hedef göstererek, "Fatih Altaylı denen insan suretine bürünmüş mendebur iblisin evladı herhalde kendini Hollanda ya da Danimarka'da yaşadığını zannediyor" dedi.

"SANİYE DAHİ GEÇMEDEN GEREKEN YAPILMALI"

Paylaşımında Altaylı'ya hakarette bulunan Saral, şu ifadeleri kullandı:

"İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı aksi halde müslümanların infialine sebebiyet verecek nahoş olaylar yaşanabilir. Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır."


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