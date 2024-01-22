Fatih Altaylı'dan 'Hafize Gaye Erkan' ve 'Mehmet Şimşek' yorumu! WhatsApp mesajları üzerinden tek tek anlattı: 'Bal gibi biliyoruz…'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:14

Güncelleme: 22.01.2024 - 10:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 22 Haziran 2023 toplantısında faizi 650 baz puan, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500, ekim ayında 500, kasım ayında 500 ve aralık ayında 250 baz puan artırmıştı.

Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı görevine geldiği haziran ayından bu yana haftalık repo faizi toplamda 3.400 baz puan yükseltildi ve yüzde 8,50'den yüzde 42,5 seviyesine çıkarıldı.

Şimdi ise tüm dikkatler 2024 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi.

YILIN İLK FAİZ KARARI

Yılın ilk faiz kararı Merkez Bankası tarafından 25 Ocak Perşembe saat 14.00’te açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarıldı. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıklamıştı.

Ekonomistler TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.

“BAL GİBİ BİLİYORUZ Kİ AYAK ALTINDA DOLAŞIYORMUŞ”

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babasının bir çalışanın işine son verdirdiğine yönelik tartışmalar devam ederken, bankadaki krizin ciddi boyutlara ulaştığı da dile getiriliyor.

Bu durumun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı rahatsız ettiği öne sürüldü.

Uzun bir süredir Amerika’da yatırımcılarla temas halinde olan Hafize Gaye Erkan’ın, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına katılmayacağı da konuşulmaya başlandı.

Gazeteci Fatih Altaylı Gaye Erkan ve Merkez Bankası hattında yaşananlara ilişkin YouTube kanalından bir yorumda bulundu.

Altaylı, “İktidar içinde birileri Gaye Erkan’ın başını yemek istiyor. Ancak birilerinin Gaye Erkan'ı yemek istemesi Gaye Erkan’ın babasının yapmış olduğu şeyleri temize çekmez. Bal gibi biliyoruz ki Gaye Erkan'ın babası Merkez Bankası'nın Ankara'daki İstanbul'daki ama daha çok İstanbul'daki merkezine gidip oralarda ayak altında dolaşıyormuş. Bu başta bir iddia idi ve bu iddia aylardır zaten konuşuluyordu” dedi.

“UĞUR DÜNDAR’I AİLEYİ KORUMA KONUSUNDA BİLGİLENDİRİYORLAR”

"Türkiye'nin en iyi okullarında okumuş Amerika'da bir bankada Genel Müdürlük yapmış bir kadın ve bu kadını yetiştiren bir aile böylesine alaturka bir davranış biçimi içerisinde olmaz diye hep umdum, bunu da burada paylaştım” diyen Fatih Altaylı, gazeteci Uğur Dündar’ın paylaştığı WhatsApp konuşmalarına ilişkin ise şu açıklamada bulundu:

“Uğur Dündar'ın paylaşımından sonra anladım ki olmuş ve bu doğru. Uğur Abi’yi biliyorsunuz severim. Uğur Abi ikinci defadır Gaye Erkan'ın eleştirilerinin önüne kendini siper ediyor. Ya aileden bir erişim var ya da başka bir yerden bir erişim var. Yani birileri Uğur Dündar'ı aileyi koruma konusunda bilgilendiriyor ve onu öne sürüyor. Uğur Dündar da büyük bir iyi niyetle bunu yapıyor.”

Altaylı değerlendirmelerinin devamında Uğur Dündar’ın paylaşımında Erkan’ın anne ve babasının çocuğunu emzirmesi nedeniyle bankaya sıklıkla gittiğini anladıklarını belirtti.

Altaylı, “Gaye Erkan Amerika'da olsaydı annesi ve babası her gün gidip bankada çocuğunu ezmesine yardım edecekler miydi, böyle bir şey yapacaklar mıydı? Merkez Bankası gibi önemli bir kurum var. Bu kuruma hadi diyelim ki anneniz gitti. Peki baba ne alaka? Anneyi götürüyorsa bile götürürsün bırakırsın, 2 saat sonra gider alırsın. İlla senin götürmen gerekiyorsa. Yani ortada zaten bir acayip bir durum var” şeklinde açıklamada bulundu.

Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yine Uğur Dündar'dan öğreniyoruz ki, banka çalışanlarından bir tanesi Hafize Gaye Erkan’ın annesine bir WhatsApp mesajı yolluyor. Ve diyor ki, ‘Hafize Hanım ile ilgili birtakım komplolar kurulacak, haberiniz olsun.’ Şimdi bu da çok acayip değil mi?

Bir banka çalışanında Hafize Gaye Erkan'ın annesinin telefonunun ne işi var! Ortada muazzam alaturka bir durum var. Eğer bir banka çalışanı Hafize Gaye Erkan'a bir Komplo kurulacağını düşünüyorsa bunu doğrudan doğruya Hafize Gaye Erkan’a bildirir. Niye annesine bildiriyor? Bu da şunu gösteriyor: Demek ki anne de banka içerisinde dolaşıyor, onunla bununla bir muhabbeti var. Çeşitli yerlere telefon numaraları falan filan vermiş.”

“MEHMET ŞİMŞEK’E DE KAMPANYA DÜZENLERSELER ŞAŞIRMAM”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in olanlardan rahatsız olmadığını ifade eden Fatih Altaylı, “Çünkü Mehmet Şimşek ile Erkan’ın çok geçmişe dayanan bir ilişkisi var. Erkan tecrübe olarak Mehmet Şimşek'ten de daha tecrübeli biri. Daha üst düzey bir bankacı. Der ki ‘Ben geçinemiyorum, istifa edin. Cumhurbaşkanı çağırır, ‘affınızı isteyin’ der, çeker gider. Böyle bir yıpratma kampanyasına gerek yok. Bence bu Mehmet Şimşek'e rağmen yapılan bir şey. Bu kampanyayı yapanlar yarın öbür gün Mehmet Şimşek'e karşı da bir başka kampanya düzenlerse hiç şaşırmam” dedi.