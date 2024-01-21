Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!
TCMB Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü ve Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşı Dr. Yusuf Kenan Bağır’ın görevden alındığı ve iki gün sonra görevine döndüğü öne sürüldü. Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babasının tokat attığı öne sürülen banka çalışanının ise bir garson olduğu iddia edildi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize
Gaye Erkan ve ailesinin odağında olduğu iddialara bir yenisi eklendi.
PolitikYol'dan Altan Sancar'ın haberine göre Merkez Bankası
kaynakları, banka içindeki tartışmaların büyüyeceğine işaret ediyor.
Bankanın Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü ve Bilal
Erdoğan’ın okul arkadaşı Dr. Yusuf Kenan Bağır’ın görevden alındığını ve iki
gün sonra görevine döndüğü iddia edildi.
28 Mayıs seçimlerinin ardından Mehmet Şimşek’in Hazine ve
Maliye Bakanlığı’na getirilmesi sonrası, ABD’den gelen Hafize Gaye Erkan da
Merkez Bankası’nın başına getirilmişti. İkilinin görevine başlamasının ardından
ardı ardına gerçekleşen faiz artırımları ile yeni bir sürece girildiğinin işaretleri
olarak yorumlanmıştı.
Erkan, Merkez Bankası başkanlığı sürecinde ekonomiye dair
çalışmalarına ek olarak ailesi de gündeme gelmişti. Son olarak Erkan’ın babası
Erol Erkan’ın bir çalışana tokat attığı, bankanın sosyal tesislerinin aileye tesis
edildiği iddia edilmişti.
Tartışmalar devam ederken, aileden ardı ardına açıklamalar
gelmiş ve hukuki sürecin başlatılacağına dikkat çekilmişti. Hatta Erkan’ın
annesi bankanın bir çalışanı ile olan mesajlarını paylaşarak da tartışmalara
dahil olmuştu.
TOKAT ATILAN PERSONEL ‘GARSON’ MU?
İddiaya göre, baba Erkan’ın tokat attığı öne sürülen banka
çalışanı bir garson. Garson ile yemeğe dair yaşanan tartışma sonrası baba
Erkan’ın tokadına karşılık itiraz eden garsonun bağlı bulunduğu birimin genel
müdürü de görevden alındı ve tartışma büyüdü.
DİKKAT ÇEKEN 'BİLAL ERDOĞAN' İDDİASI
Öte yandan tokat iddiasının gündeme gelmesinden kısa süre önce ise Erkan, bankanın Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü Dr. Yusuf Kenan Bağır’ı iki gün süreyle görevden aldı.
Bağır’ın adı telefon rehberinden
dahi silindi, ancak Bağır iki gün içinde görevine iade edildi.
Banka kaynaklarının iddiasına göre Bağır’ın göreve yeniden iade edilmesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın adı etkili oldu.
Çünkü Bağır, Bilal Erdoğan ile aynı dönemde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okudu ve Bilal Erdoğan ile arkadaşlığı bulunuyor. Bu görevden almanın da banka içinde iplerin gerilmesine yol açtığı iddiası konuşulmaya devam ediyor.
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