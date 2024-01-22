Hafize Gaye Erkan, ABD'ye ne için gitti? Turhan Çömez'den çarpıcı iddia!

Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:44

Güncelleme: 22.01.2024 - 09:44

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar gündemi sarstı.

Erkan’la ilgili iddialara yönelik olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) dışında kamudan yalanlama ya da düzeltme gelmemesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Erkan hakkında babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı ve Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği iddiaları ortaya atıldı.

Ardından Erol Erkan’ın bir banka çalışana tokat attığı ayrıca İzmir Özdere'deki Merkez Bankası'na ait kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu.

İDDİALARI YALANLADI

Erkan ve ailesi açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve yargı süreci başlattıklarını duyurdu.

Ancak iddiaların arkası kesilmedi. Son olarak Banka’nın Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü ve Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşı Dr. Yusuf Kenan Bağır’ın görevden alındığı ve iki gün sonra görevine döndüğü iddia edildi.

Tartışmaların odağındaki Erkan'ın seçim öncesinde görevden alınabileceği ve yerine Dr. Cevdet Akçay ve Prof. Dr. Hatice Karahan'ın atanabileceği öne sürüldü.

ABD'YE NE İÇİN GİTTİ?

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise ortaya bambaşka bir iddia attı.

Turhan Çömez, ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle görüşmeler yapmak için ABD'ye gittiğini belirten Gaye Erkan'ın yolculuk tarihine dikkat çekti.

İYİ Partili Çömez, "Gaye Erkan'ın gidiş tarihi 23 Aralık. Bu tarihten 2 Ocak’a kadar Christmas tatili nedeni ile ABD’de her yer kapalı, kimse ile görüşmüş olamazsın. Belli ki alışverişe gittin. Yanında götürdüğün korumalar da paketleri taşımak için miydi? Bu arada harcırah da alacak mısın?" ifadelerini kullandı.