Kübra Par'dan Hafize Gaye Erkan'a: 'Gözümüz üzerinizde'
Gazeteci ve moderatör Kübra Par, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'a tepki göstererek, "Hafize Hanım biz sizin babanızın ekonomi yönetimiyle ilgili yorumlarını niye dinleyelim?" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye
Erkan, son birkaç gündür hakkındaki çeşitli iddialarla gündemde.
Sözcü gazetesinin aktardığı haberlerde Başkan Erkan’ın
babası Erol Erkan’ın Merkez Bankası’nda bir çalışanı işten çıkardığı
belirtildi.
İşten çıkarılan Büşra Bozkurt’un iddialarına göre bankada
bir başka kadın çalışan da Erol Erkan tarafından tokatlandığı öne sürüldü.
Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'ya konuşan Erol Erkan
iddialarla ilgili olarak, “Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O
da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu?”
yanıtını verdi.
‘GÖZÜMÜZ ÜZERİNİZDE’
Kübra Par TV100'deki programında Erol Erkan'ın
açıklamalarına tepki göstererek Hafize Gaye Erkan'ı eleştirdi:
"Küçük bir bebeğiniz olabilir. Kadınlar iş hayatına
karışırken bu gibi zorluklar yaşanıyor ama çok kritik bir görevdesiniz fakat
küçük bir bebeğiniz var diye eğer babanız, anneniz Merkez Bankası'na sürekli
geliyorsa, oradaki personele karışıyorsa burada artık susma hakkınız yok. Siz
kritik bir görevdesiniz. Babanız verdiği röportajda ekonomiye dair konuşuyor.
Hafize hanım biz sizin babanızın ekonomi yönetimiyle ilgili yorumlarını niye
dinleyelim? Burada bir tuhaflık yok mu? Babanızın böyle konuşması bile Merkez
Bankası'na gittiğine dair işaret. Lütfen bu duruma bir son verilsin. Çok hassas
bir kurumun başındasınız. Gözümüz üzerinizde.”
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