Fatih Altaylı'dan Togg iddiası: 'Asıl hedef ben değilim...'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:47

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:53

Türkiye'nin yerli otomobili Togg tarafından yapılan açıklamada, tartışmalara konu olan organizasyondan çekildikleri bildirildi.

Togg, 6-10 Kasım tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Brand Week İstanbul' etkinliğine sponsor olmuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın konuk olduğu etkinliğe sponsor olan Togg, sosyal medyada yaşanan tartışmaların ardından organizasyondan çekildiğini duyurdu.

"MARKAMIZA ZARAR VERMEMESİ İÇİN ÇEKİLDİK"

Togg tarafından yapılan açıklamada, "Marka ve ürünlerimizi pazarlama profesyonelleriyle buluşturmak amacıyla önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek olan bir etkinlikte 'kurumsal sponsor'lardan biri olarak yer alma kararı almıştık. Ancak bazı mecralarda, etkinlikte yer alma şeklimizin amacı dışında tartışmalara konu olması ve markamıza zarar vermesi üzerine bu organizasyondan çekilme kararı aldığımızı bildiririz " ifadeleri kullanıldı.

Fatih Altaylı'da internet sitesinde yer alan yazısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Altaylı, asıl hedefin kendisi olmadığını belirterek Togg'un CHP ve CHP’li belediyelere yakınlığı ile bilinen bir organizasyona sponsor olmasının iktidar sahipleri açısından rahatsızlık yaratıldığını ifade etti.

Gazeteci Fatih Altaylı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Togg, benim de konuşmacılardan birinin konuğu olarak yer alacağım etkinlikteki 'sponsorluğundan' çekildi. Kurumsal olarak bu tartışmaların içinde olmak istemediklerini belirterek sponsor olmayacaklarını belirttiler. Bunu yapmaya mecbur bırakıldıklarını tahmin ediyorum. Emir demiri keser.

Aslında burada tek “sorun” ben değildim. Bunu etkinliğe, organizasyona saldıranların farklı mesajlarında görmek mümkün.

"CHP'Lİ BELEDİYELERE YAKIN OLDUKLARI İDDİASI"

Saldırının hedefi ben gibi gösterilsem bile, etkinliği hedef alanların farklı mesajlarında, sadece benim değil, etkinliği organize eden firmanın kimliği de hedefe oturtuluyordu.

İktidar sahipleri açısından rahatsız edici olan bu etkinliği düzenleyenlerin, CHP ve CHP’li belediye ile yakın oldukları iddiası idi.

Togg’un sponsorluğunu eleştirenler, bir yandan da “İmamoğlu’na yakın birinin eşinin organize ettiği bir etkinlik nasıl olur da bizim Togg’umuz tarafından desteklenir” mesajları veriliyordu.

Bir otomobil, bir siyasi araç, bir siyasi meta haline getirilmişti. Togg’a asıl zararı veren aslında bu tavırdı. Tüm topluma hatta tüm dünyaya hitap etmesi gereken bir endüstriyel ürün, bir parti, bir siyasi görüşün malı, bir tür Siyasal İslamcı bayrağı haline getiriliyordu. Markaya asıl zararı veren de aslında buydu."