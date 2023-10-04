Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Marketlerde 'TÜİK' ayarlı indirim!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:01

Güncelleme: 04.10.2023 - 12:01

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, enflasyon eylülde yüzde 4,75 artarken yıllık bazda ise yüzde 61,53'e yükseldi.

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen TÜİK, Eylül 2023 döneminde gıda enflasyonunu ise yüzde 75,14 olarak açıkladı.

Ancak bu enflasyon rakamları, yurttaşın derin şekilde hissettiği hayat pahalılığını yansıtmaktan oldukça uzakta kaldı.

MARKETLERDE 'TÜİK' AYARLI İNDİRİM

Gazeteci Fatih Altaylı da TÜİK ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Youtube kanalında konuşan Altaylı, TÜİK'in gıda enflasyonunu düşük göstermek için marketlere müdahale ettiğini ifade etti.

Ünlü bir marketin üst düzey yöneticisinden aldığı bilgileri paylaşan Altaylı, "Enflasyon için fiyat toplayan TÜİK’in denetim zamanında marketlere telefon geliyormuş. ‘Bu birkaç gün etiketleri artırmayın, fiyatları düşürün’ diye" şeklinde konuştu.