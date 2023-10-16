Dilan Polat ve Engin Polat iddialarının siyasi arka planı! Fatih Altaylı yazdı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:24

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:24

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki iddialara ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"Hâlâ ortada yanıtlanmamış bir soru var: Dilan ve Engin Polat kimlerin parasını aklıyordu, bunlara bu işi kim öğretmiş, kim yaptırıyor? İlginç olan ise Maliye’nin ve MASAK’ın tüm bunlar yaşanırken olayla hiç ama hiç ilgilenmemesiydi." diye yazan Altaylı, çifte yönelik iddiaların siyasi bir arka planı olabileceği ihtimaline değinerek şöyle devam etti:

"Sosyal medyada etkin Özgür Demirtaş gibi birkaç ekonomist ve avukat Feyza Altun gitmese yine de ilgilenmeyecekmiş! Peki niye? İlgilenmiyorlar çünkü Türkiye bir hukuk devleti değil, bırakın hukuk devletini artık bir yasa devleti bile değil. Çünkü namuslu ve işini yapmak isteyen bürokratlar bile her türlü suçun arkasında bir üst düzey kamu yöneticisinin ya da bir siyasetçinin olduğunu düşünüyor artık."

TEDBİR KARARINI CUMHURİYET DUYURMUŞTU

Cumhuriyet, geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberinde Polat çifti ile birinci ve ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına tedbir konulmasına karar verildiğini ortaya çıkarmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, aynı kişilerle ilgili yurt dışına çıkış yasağı konulduğu da öğrenilmişti.