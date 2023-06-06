Fatih Portakal'dan asgari ücret kulisi: Rakamı açıkladı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:56

Güncelleme: 06.06.2023 - 10:57

Tüm gözler emekli ve memur zammına çevrilmişken asgari ücretliler de temmuz ayında yapılacak iyileştirmeyi bekliyor. 2023'ün başında yapılan zam sonrası asgari ücret 8 bin 506 liraya yükselmişti.

Gazeteci Fatih Portakal, dün akşamki programında yeni asgari ücret hakkında kulis bilgisini paylaştı.

Sözcü TV'de ana haberi sunan Portakal, hükümet kaynaklarından bilgi edindiğini yeni asgari ücretin 11.500 TL olacağını ifade etti.

Öte yandan hükümet tarafından işverene de bir kolaylık sağlanacağını muhtemelen asgari ücretten vergi alınmayacağını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. Daha önce yaptığı açıklamada Mayıs TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yöntemini uygulanacağı bildiren TÜİK, TÜFE verisinin Mayıs’ta aylık yüzde 0,04 arttığını duyurdu.

Yıllık enflasyon ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşti. Böylece 17 ayın en düşük enflasyonu görüldü.

Ekonomistlerin Mayıs’ta yüzde 2'lik artış beklentisi eksiye dönerek 0,07 artacağı yönünde olmuştu. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile emekli ve memur 5 aylık zam oranı da netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,26, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,13'lük zammı cebine koydu. Geriye ise nihai rakamı belirleyecek sadece 1 veri kaldı.