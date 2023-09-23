Fatura ödeyenler dikkat... Elektrik ve doğalgaza zam yolda! 'Çift haneli zam konuşuluyor'

Yayınlanma: 23.09.2023 - 12:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 12:01

Alım gücü düşen yurttaş borç harç hayatını idame etmeye çalışırken zamlar gelmeye devam ediyor. Son zam haberi de elektrik ve doğalgaz tarifelerine geliyor.

Halk Tv yazarı Olcay Aydilek, 1 Ekim’den geçerli yeni elektrik ve doğalgaz tarifesi ve olası zammı köşesine taşıdı.

Gelecek hafta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, BOTAŞ da doğalgaz tarifeleri konusunda karar alacağını ifade eden Aydilek, EPDK ve BOTAŞ'ın kamuoyuna duyuracağını söyledi.

Aydilek, "Sektöre göre, gerek elektrik gerekse de doğalgazda belli bir miktar zamma gereksinim var. Elektrik şirketleri, enerji yönetimine, yüzde 20-30 aralığında zammın gerekli olduğu mesajını iletiyor. Ankara’da, doğalgaza da “çift” haneli zam konuşuluyor" dedi.

Aydilek'in söz konusu yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Enerjiye zam konusunun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği 31 Mart yerel seçimleri sürecinde politik tarafı daha ağır basıyor.

Elektrik ve doğalgaz fiyatları, her kesimi doğrudan etkiliyor. Konut, ticarethane ve sanayi… On milyonların cebine ve yaşamına dokunuyor. Bu nedenle belli ölçüde oy davranışlarını da yorumları da yapılıyor.

Maliyet artışı olarak üretim ve ihracata yansıyor. Enflasyonu tetikliyor. Bu nedenle enerji zammını, politik süreçlerden bağımsız değerlendirmek mümkün değil. Son sözü, Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

ÜÇ ŞİRKET KRİTİK EŞİKTE

İkinci konumuz, enerji sektöründe büyük ses getirecek bir hamle olarak öne çıkıyor.

EPDK, 21 Eylül Perşembe günü olağan toplantısını yaptı. Kurum, BOTAŞ’a doğalgaz borcu biriken üç şehiriçi dağıtım şirketinin durumunu ele aldı. Toplantıdan, doğalgaz sektöründe dengeleri değiştirecek, taşları yerinden oynatacak bir karar çıktı.

EPDK; Çorlu, İnegöl ve Kahramanmaraş’ın şehiriçi doğalgaz dağıtımı yapan sırasıyla ÇORDAŞ, İNGAZ ve ARMADAŞ'a, BOTAŞ'a olan ve bir süredir biriken doğalgaz borçlarını ödemeleri için 26 Eylül Salı gününe dek süre verdi.

ÖDEME YAPILMAMASI DURUMUNDA NE OLACAK?

Üç şirketin yönetimine el konulması gündeme gelebilir. Söz konusu şirketlerin, BOTAŞ'a on milyonlarca lira borcu biriktiği ifade ediliyor.

EPDK, önceki yıllarda bir şehiriçi elektrik dağıtım şirketinin yönetimine, "finansman yapısındaki bozulma" nedeniyle el koymuştu. Bu şirket, daha sonra başka bir gruba satıldı.

BOTAŞ’ın da gaz dağıtım şirketlerinden alacaklarını tahsil etmek için hukuki yollara başvurduğunu belirtelim.

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatları… Kış döneminde ama özellikle seçim sonrasında çokça konuşmaya devam edeceğiz."