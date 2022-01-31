Son dakika | Dolar yatay seyrini sürdürdü (31 Ocak 2022 Pazartesi)

31 Ocak 2022 Pazartesi, 09:27

Fed'den gelen sıkılaştırma yanlısı açıklamalar ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin 27 baz puan artarak yüzde 1.7'ye yükselmesine yol açtı.

Dolar, tahvil piyasalarında görülen hareketliliğin doları daha da yükselteceği beklentileriyle euro karşısında kazanım elde ederek bir buçuk yılın zirve seviyesine yaklaştı. Ay başından bu yana %1.7 yükselen dolar endeksi Cuma günü gördüğü 18 ayın zirvesi olan 97.441 seviyesinin ardından bu sabah 97.205'te bulunuyor.

DOLARDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada 13,5650 liradan alınan dolar 13,5670 liradan satılıyor. 15,1460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,1480 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5870 lira, avronun satış fiyatı ise 15,1530 lira olmuştu.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Yatırımcılar bugün saat 10.00'da açıklanacak olan dördüncü çeyrek turizm gelirleri ile Aralık ayı dış ticaret verilerini izleyecek. Saat 11.00'de ise aralık ayı yabancı ziyaretçi sayısı açıklanacak.

Haftanın geri kalanında yarın Markit IHS tarafından derlenen ocak ayı İSO imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve ocak ayı İstanbul Ticaret Odası (İTO) enflasyon verileri izlenecek. TÜİK'in ocak ayı enflasyon verileri ise perşembe günü açıklanacak.