Fed Başkanı James Bullard: 'Faiz artışı banka stresine değil enflasyona yönelikti'

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 07:00

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bankacılık krizi nedeniyle son haftalarda finansal stresin arttığını ancak stresin faiz oranları yerine düzenleyici politikalarla kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Bullard, salı günü bankasının internet sitesinde yayınlanan bir yazıda, "Bana göre, uygun makroihtiyati politikanın devam etmesi mevcut ortamda finansal stresi kontrol altına alabilirken, uygun para politikası enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edebilir" dedi.

Bullard "Son banka başarısızlıkları ve kargaşanın ardından o zamandan beri mali stres artıyor" diye yazarak “Bu olaylara makroihtiyati politika tepkisi hızlı ve uygun oldu. Düzenleyici makamlar, makro ekonomiye verilen zararı sınırlamak için 2007-09 mali krizine yanıt olarak geliştirilen veya ilk kez kullanılan araçlardan bazılarını kullandı ve gerekirse ek önlemler almaya hazırlar" diye ekledi.

Bullard, finansal istikrar endişeleri ve enflasyona verilen tepkileri ayırması gerektiğini vurguladı. Fed yetkilileri geçen hafta faiz oranlarını çeyrek puan artırdı ve bankacılık sistemindeki son çalkantıya rağmen fiyat baskılarını yatıştırmak için bir yıldır devam eden mücadelesini sürdürdü. Hareket, politika kriterini Mart 2022'de sıfıra yakın olan yüzde 4,75 ila yüzde 5 hedef aralığına yükseltti.

Aynı zamanda yayınlanan tahminler, 18 yetkilinin beklentisine göre oranların yıl sonuna kadar yüzde 5,1'e ulaşmasını beklediğini gösteriyor ve bu da 25 baz puanlık bir artış daha anlamına geliyor. Bullard geçen hafta, devam eden ekonomik güç nedeniyle kendi tahminini 25 baz puan artırarak yüzde 5,625'e revize ettiğini söyledi.