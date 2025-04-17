Fed Başkanı Jerome Powell'dan kritik açıklama: 'Artışa yol açması muhtemel'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:14

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:14

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Chicago Ekonomi Kulübü'nde katıldığı etkinlikte ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Artan belirsizlikler ve aşağı yönlü risklere rağmen, ABD ekonomisinin hala sağlam bir konumda olduğunu belirten Powell, işgücü piyasasının maksimum istihdam seviyesinde olduğunu, enflasyonun düşüş gösterdiğini fakat yüzde 2 hedefinin biraz üzerinde seyrettiğini söyledi.

TİCARET POLİTİKALARINDA BELİRSİZLİK

Powell, ABD'deki yeni yönetimin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenleme gibi 4 alanda önemli değişiklikler uygulama sürecinde olduğunu belirtti. Bu politikaların gelişmeye devam ettiğini ve ekonomi üzerindeki etkilerinin hala belirsiz olduğunu ifade etti. Ayrıca, "Bu politikalar hala gelişiyor ve ekonomi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz olmaya devam ediyor. Daha fazla bilgi edindikçe değerlendirmemizi güncellemeye devam edeceğiz" dedi.

TARİFE ARTILARI VE EKONOMİK ETKİLER

Powell, şu ana kadar açıklanan tarife artışlarının beklenenden çok daha büyük olduğunu ve bunun ekonomik etkilerinin, yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme gibi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Enflasyon beklentilerinin kısa vadede arttığını ifade eden Powell, "Tarifelerin enflasyonda en azından geçici artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir" dedi.

İŞGÜCÜ PİYASASI VE ENFLASYON

Fed Başkanı işgücü piyasasının güçlü olduğunu ve enflasyonist baskıların önemli bir kaynağı olmadığını söyledi. Enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemelerin kademeli bir hızda sürdüğünü belirten Powell, son verilerin enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, "Bizim yükümlülüğümüz uzun vadeli enflasyon beklentilerini iyi şekilde çıpalamak ve fiyat seviyesindeki bir kerelik artışın süregelen bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlamak" şeklinde açıklama yaptı.

BÜYÜME VE RİSKLER

Powell, büyümenin geçen yılın sağlam hızından yavaşladığını belirterek, GSYH verilerinin açıklanacağına dikkat çekti. Tüketici harcamalarının mütevazı bir artış gösterdiğini ancak işletmelerin potansiyel tarifelerden kaçınma çabalarının GSYH büyümesi üzerinde baskı yarattığını söyledi. Ayrıca, işgücü piyasasının dengede olduğunu ve enflasyonist baskıların önemli bir kaynağı olmadığını yineledi.

PAZARLARDA BELİRSİZLİK VE DALGALANMA

Powell, piyasaların büyük belirsizlikle mücadele ettiğini belirterek, ticaret politikası gibi temel politikaların belirli olmadan net değerlendirmeler yapmanın zor olduğunu ifade etti. Ayrıca, piyasalarda dalgalanmanın devam etmesinin beklendiğini vurguladı.