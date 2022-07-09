Fed Başkanı Neel Kashkari'den enflasyon ve resesyon yorumu

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:53

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari Fed üyelerinin rekor yüksek enflasyonu düşürmek konusunda birleştiğini belirtti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Kashkari Montana’daki konuşmasında “enflasyonu düşürmek zorunda olduğumuzu ve düşüreceğimizi biliyoruz” şeklinde konuştu.

Fed’in agresif artışlarının ardından ekonominin resesyona girip girmeyeceğini bilmediğini söyleyen Kashkari “bu durumun resesyona yol açıp açmayacağı, arz tarafından destek alıp almayacağımıza bağlı olacak” yorumunu yaptı.

Cuma günü konuşan New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonu bankanın yüzde 2 olan hedefine düşürmenin ‘çok önemli’ olduğunu ancak bu yolun zorlu olabileceğini söyledi. Williams yüksek enflasyonun zararlı olduğunu vurgulayarak fiyat istikrarının güçlü bir ekonominin temellerini oluşturduğunu belirtti.