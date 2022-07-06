Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun destek çağrısına İmamoğlu yanıt verdi
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Trabzon Şubesi, spor kulüplerine malzeme desteği sağlanması adına kampanya başlattı. Destek çağrısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıt verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 100 spor kulübüne destek sağlayacak.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şubesi’nin spor kulüplerine malzeme desteği sağlamak adına başlattığı destek kampanyasına ilk cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Trabzon’a gelerek 12 spor kulübüne spor malzemelerini verdi. Toplamda 100 spor kulübüne destek sağlanacak.
ASKF Trabzon Şube Başkanı Cahit Erdem, Trabzon’daki amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlamak adına girişimde bulundu. İmamoğlu, memleketi Trabzon’dan gelen bu çağrıya kulak vererek Trabzon’daki spor kulüplerine malzeme desteği sağladı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, dün ASKF Trabzon Şubesi’nde düzenlenen organizasyonla 12 spor kulübüne malzemelerini verdi. Organizasyona ASKF Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Erdem, TÜFAD Başkanı Metin Bak, kulüp temsilcileri, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman ve yöneticiler katıldı. Keleş ise “Başkanımız İmamoğlu, Trabzon’da hem futbol oynamış hem de genç yaşında yöneticilik yapmıştır” dedi.
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