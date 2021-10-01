Fed Başkanı’nın açıklamasının ardından kripto para piyasası yükseldi
Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in kripto parayı yasaklaması gibi bir amacının olmadığını belirtmesi üzerine Bitcoin yükselişe geçti.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın kripto paraları yasaklamak gibi bir niyeti olmadığını fakat düzenlenmesi gerektiğini düşündüğünü açıklaması piyasalardaki yükselişte kilit rol oynadı. Bitcoin, düzenleme baskısına rağmen yüzde 10 civarında yükselişle yeniden 47 bin doların üzerini görürken Ethereum da 3 bin 200 doların üzerine çıktı.
Bitcoin, Eylül ayını yüzde 7,6 düşüşle kapatmasına rağmen üçüncü çeyreği yüzde 25 yükselişle kapattı. Litecoin, yüzde 8’den fazla yükselişle 163 dolar civarında bulunurken EOS da yüzde 4,2 dolar seviyesinde bulunuyor.
MERKEZ BANKALARINDAN RAPOR
Kanada, Japonya, İsviçre, İsveç, Avrupa, İngiltere ve Amerika merkez bankaları, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ile beraber çalışarak dijital merkezi paralarla ilgili üç adet rapor hazırladı.
Parasal sistemde merkez bankası paralarının merkezi rolünün, paraya olan güven ve kamu refahı için çıpa görevi gördüğünü belirten 7 merkez bankası, hızla değişen sistemle birlikte gelecekte kamu politikası hedeflerine ulaşmak için ne yapabilecekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.
BloombergHT’nin haberine göre raporda, 7 merkez bankasının belirlediği temel prensiplerle uyumlu bir dijital merkezi para biriminin (CBDC), finansal istikrarın sağlanması amacıyla gelecekte merkez bankaları için önemli bir enstrüman olabileceği vurgulanırken, para ve ödeme sistemlerinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle merkez bankalarının CBDC planlarının da değişeceği ve CBDC çıkarılmasının bir egemenlik kararı olduğu belirtildi.
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