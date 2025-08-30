Fed'de görevden alma sonrası Donald Trump'a açılan davada ilk duruşma görüldü

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini görevden alma girişimine karşı açtığı davanın ilk duruşmasında, görevden alınmasının geçici olarak durdurulması talebine ilişkin karar çıkmadı.

HAKLI NEDEN ARANDI

Washington'daki federal bölge mahkemesinde görülen duruşmada, Başkan Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden almak için "haklı nedene" sahip olup olmadığı değerlendirildi.

Yargıç Jia Cobb, yaklaşık iki saat süren duruşmada, Cook ve Trump'ın avukatlarına sorular yöneltti.

Ancak duruşma sonunda Cook'un görevinden alınmasını geçici olarak durdurma talebine ilişkin karar çıkmadı.

DOLANDIRICILIK İDDİASI

ABD Başkanı Trump, hafta başında Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, mektubunda Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız" ifadesini kullanmıştı.

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dün dava açmıştı.

Cook'un avukatı Abbe Lowell, Trump'ın Cook'u görevden alma girişiminin hiçbir gerçek veya hukuki dayanağı bulunmadığını savunmuştu.