Fed'de Kevin Warsh dönemi resmen başlıyor: Beyaz Saray'da 39 yıl sonra bir ilk

ABD Başkanı Donald Trump’ın aday gösterdiği Kevin Warsh, cuma günü Beyaz Saray’da yapılacak törenle Fed Başkanlığı görevini resmen devralacak.

Geçmişte faiz indirimlerini destekleyen açıklamalarıyla dikkat çeken Warsh’ın göreve başlaması, para politikasının geleceğine ilişkin beklentileri artırdı.

TRUMP’TAN POWELL’A SERT ELEŞTİRİLER

Trump, görevden ayrılan eski Fed Başkanı Jerome Powell’ı görev süresi boyunca sık sık eleştirmişti. Trump yönetiminin ayrıca Powell üzerinde para politikası kararlarına ilişkin baskı oluşturduğu belirtilen bir ceza soruşturması yürüttüğü ifade edilmişti.

Öte yandan Beyaz Saray’ın, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Fed Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Lisa Cook’u mortgage dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle görevden almaya çalıştığı belirtildi. Söz konusu davanın şu anda ABD Yüksek Mahkemesi’nde değerlendirildiği aktarıldı.

BEYAZ SARAY’DA YEMİN ETMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Enflasyon ve istihdam olmak üzere çift hedef doğrultusunda bağımsız para politikası yürüten Fed’in başkanının Beyaz Saray’da yemin ederek göreve başlaması, piyasalarda sıra dışı bir gelişme olarak yorumlandı.

Beyaz Saray’da yemin ederek göreve başlayan son Fed Başkanı, 1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından göreve getirilen Alan Greenspan olmuştu.

Warsh, Senato’daki onay oturumunda yaptığı açıklamada başkanın etkisi altında hareket etmeyeceğini vurgulayarak, 'kuklası olmayacağını' ifade etmişti.

Piyasalar, Warsh döneminde Fed’in faiz politikalarında nasıl bir yön izleyeceğini yakından takip ediyor.