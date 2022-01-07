Fed, doların ateşini yakacak

07 Ocak 2022 Cuma, 12:30

Fed'in dün yayımlanan ve piyasaların para politikasında sıkılaştırma yanlısı olarak değerlendirdiği 14-15 Aralık politika toplantısının tutanaklarına göre, Fed'in sıkı istihdam piyasası ve yüksek enflasyon nedeniyle ekonomiyi yavaşlatmak için faizleri öngörülenden daha erken yükseltmek durumunda kalabileceği ve bilançosundaki varlıkları azaltabileceği belirtilmişti.

Piyasaların şahin duruş olarak algıladığı Fed tutanaklarındaki açıklamalar sonrası ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili getirileri Nisan 2021'den beri olan en yüksek seviyesine çıktı.

''EN KIRILGAN ÜLKELER OLACAK''

Fed'in faiz artışında daha ‘agresif’ olacağı sinyali vermesi, riskli varlıkların cazibesini azaltarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde daha fazla düşüşü tetikleyebileceği öngürülüyor.

Londra’daki InTouch Capital Markets’te Kıdemli Kur Stratejisti olan Piotr Matys hızla artan tahvil faizlerinin gelişen ülke varlıklarının cazibesini azalttığını söyledi. Matys özellikle Merkez Bankalarının henüz faiz artırımına başlamadığı ve negatif reel faiz veren ülkelerin ‘en kırılgan ülkeler’ olacağını belirtti.

TL'NİN CAZİBESİ ORTADAN KALKIYOR

Enflayonun yüzde 36'ya yükselerek yaklaşık 20 yılın en hızlı artışını kaydetmesine karşılık, TCMB'nin 22 puan daha düşük olan politika faizini artırmayacağı beklentisi geçen yıl keskin şekilde yüzde 44 değer kaybeden TL'nin cazibesini ortadan kaldırarak zayıf seyire yol açtı.

Hafta başından bu yana negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş beklentisiyle değer kaybını sürdüren TL, dolar karşısında 14 seviyesine yaklaştı. Ekonomistler enflasyonun mayıs ayına kadar yüzde 50'ye yükselebileceği uyarısında bulunurlarken, bu durum TL'nin zaten negatifte olan getirisinin iyice düşmesine yol açacak.

Perşembe günü Malezya Ringiti, Türk Lirası ve Tayland Bahtı en çok düşen para birimleri olurken Rus Rublesi ve Güney Afrika Randı dolar karşısında güçlendi.

DOLAR ENDEKSİ ARTTI

Uluslararası piyasalara bakıldığında, ABD'nin gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün yüzde 1.7530 ile Nisan 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetmesinin ardından bugün en son yüzde 1.7211 seviyesine çekildi. Geri çekilmeye rağmen 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin dün gördüğü seviye, 2021 kapanışı olan yüzde 1.5118'in oldukça üzerindeydi.

Yükselen ABD Hazine tahvili getirileri, dolar endeksinin bu hafta yüzde 0.63 yükselmesini sağladı.

ABD, İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Aralık ayında istihdam artışının ivme kazandığını ve 2021'de rekor sayıda istihdam yaratıldığını göstermesi bekleniyor.

Ancak koronavirüs vaka sayılarının artması işletme ve eğitim kurumlarında faaliyetlerin aksamasına yol açarak işgücü piyasasındaki toparlanmanın geçici olarak zayıflamasına neden olabilir.

Piyasaların yakından takip ettiği istihdam verisinin kasımda yüzde 4.2 olarak açıklanan işsizlik oranının aralıkta yüzde 4.1'e gerilediğini göstermesi bekleniyor. Salgın yetkililerin umduğu seviyelere gerilememiş olsa bile işsizliğin gerilemesi ekonominin 2021'i daha iyi bir seviyede kapattığına işaret edecek.

FED, NE ZAMAN FAİZ ARTIŞI YAPACAK?

St Louis Fed Başkanı James Bullard, dünkü açıklamalarında Fed'in Mart ayı kadar erken bir tarihte faizleri yükseltebileceğini ve şu anda enflasyon kaşısında ihtiyaç duyulan daha agresif hamlelerde bulunmak için "iyi bir konumda" olduğunu söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise dün gerçekleşen farklı bir etkinlikte Bullard'ın sıkılaştırma yanlısı açıklamalarından farklı olarak, kendisinin de bu yıl faiz artırımları beklediğini ancak politikanın sıkılaştırılması konusunda fazla agresif hamlelerde bulunmanın istihdam piyasasına zarar verebileceği uyarısında bulundu.