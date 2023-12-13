Fed faiz kararı açıklandı mı? Aralık 2023 Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Yayınlanma: 13.12.2023 - 18:08

Güncelleme: 13.12.2023 - 18:08

Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılki son toplantısından çıkacak kararlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlerken, Fed'in bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Enflasyon verileri Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ederken, son veriler bankanın bu toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağına ilişkin beklentileri değiştirmedi.

FED FAİZ BEKLENTİSİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Enflasyon verilerinin ardından piyasalarda, faiz indirim beklentilerine yönelik fiyatlamaların ise mart ayından mayıs ayına kaydığı dikkati çekiyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucunun aranacağını belirtti.

Enflasyonun son dönemdeki zirvesinin çok altında olduğuna dikkati çeken analistler, Fed yetkililerinin faiz artırımlarının bittiğini söylemediğini ancak enflasyonu yenmek için daha fazla faiz artırımı yapmalarına gerek kalmayacağına giderek daha fazla emin olduğunu kaydetti.

ING'nin Amerika Bölgesel Araştırma Başkanı Padhraic Garvey, AA muhabirine, son enflasyon verilerinin genel olarak beklentilerle uyumlu olduğunu söyledi.

Verinin detaylarının enerji fiyatlarındaki aylık bazdaki yüzde 2,3'lük düşüşün büyük bir aşağı yönlü etki yarattığını gösterdiğini aktaran Garvey, ikinci el araç fiyatlarındaki sürpriz artışla tıbbi ürünler ve hizmet fiyatları, barınma maliyetleri ve uçak bileti fiyatlarındaki artışa dikkati çekti.

Garvey, Fed'in sıkı bir iş gücü piyasasının ücretleri güçlü tutabileceği ve bunun da ekonominin emek yoğun kısmında devam eden fiyat artışlarına yol açabileceği konusunda gergin olmaya devam ettiğine işaret ederek, "Fed'in bugün anlamlı güvercin sinyaller vereceğini düşünmüyorum ve piyasanın faiz indirimlerini fiyatlandırmada çok agresif olduğu yönündeki görüşlerini korumalarını bekliyoruz. Piyasaların 110 baz puan civarında fiyatlandırdığı beklentilere karşılık, 2024'te sadece 50 baz puanlık gevşeme öngörmelerini bekliyoruz." dedi.

Yıllık enflasyonun haziran ayından bu yana yüzde 3'ün biraz üzerinde seyrettiğini belirten Garvey, ancak benzin fiyatlarının bu kadar çok düşmesi ve kiraların gelecek yılın başlarında konut TÜFE ölçümlerinde keskin bir yavaşlamaya işaret etmesi nedeniyle yüzde 3'ün altına düşeceği ve 2024'ün başlarından itibaren orada kalacağına dair inançlarını koruduklarını ifade etti.

Garvey, dün açıklanan TÜFE verilerinin olması gerektiği kadar iyi olmasa da enflasyon oranlarının uzun süreli olarak düşeceği konusunda iyimser olmak için hala nedenler olduğunu aktardı.

FED ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in 2023 yılı toplantı takvimine göre; Fed faiz toplantısı 12-13 Aralık'ta gerçekleşecek. Toplantının ardından Fed Başkanı Powell Ekim ayı Fed faiz kararını duyuracak. Faiz kararı ise 13 Aralık günü saat 21.00'de açıklanacak.







