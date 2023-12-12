Kullanıcılar TikTok'ta 10 milyar dolar harcadı! Bu bir ilk

Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:23

Güncelleme: 12.12.2023 - 11:23

Mobil uygulamalara yönelik yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. En çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan TikTok, kısa videoların diğer uygulamalara da yayılmasına sebep olmuştu. Birçok akım ve canlı yayınla sürekli yeni kullanıcı kazanan TikTok, data.ai'nin açıkladığı yeni verilere göre 10 milyar doları aşan beşinci uygulama oldu. Ancak ilk dört oyun ve TikTok oyun olmayan en çok harcama yapılan uygulama olarak başı çekiyor.

TIKTOK'UN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ

Aktif kullancı sayısı sürekli artan TikTok, en son rakamlara göre 1 milyara ulaşmıştı. Kullanıcılarının bu kadar aktif olduğu uygulamada da aktif harcamalar yapılıyor. Buna göre kullanıcılar 10 milyar doların üzerinde harcama yaparak TikTok'u en çok harcama yapılan uygulamalar arasına sokuyor.

En çok harcama yapılanlar arasında yer alan dört oyun sırasıyla; Candy Crush Saga, Honor of Kings, Monster Strike ve Clash of Clans'tı.

TikTok'taki harcamalar nasıl yapılıyor? Kullanıcılar, uygulamada coin alıyor. Bu coinler ise istenirse içerik üreticilerine hediye göndermede kullanılıyor. İçerik üreticileri ise topladıkları bu hediye coinleri paraya dönüştürebiliyor ancak TikTok yüzde 50'sini kesiyor.