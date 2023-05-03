Yayınlanma: 03.05.2023 - 22:22

Güncelleme: 03.05.2023 - 22:22

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı merakla bekleniyordu. ''FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne kadar oldu?'' soruları sıklıkla aratılan konular arasına girdi. Faiz kararında, 2022'nin Mart ayından beri 10. kez artış gözlemlendi. İşte ayrıntılar...



FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED faiz kararı açıklandı.

FED FAİZ KARARI NE KADAR OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını çeyrek puan artırdı ve yetkililere son banka iflaslarının etkilerini değerlendirmek, ABD borç tavanı konusundaki siyasi açmazın çözümünü beklemek ve enflasyonun seyrini izlemek için zaman tanıyarak daha fazla artışa gidebileceğinin sinyalini verdi.

