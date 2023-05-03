Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 21:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 21:18

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını çeyrek puan artırdı ve yetkililere son banka iflaslarının etkilerini değerlendirmek, ABD borç tavanı konusundaki siyasi açmazın çözümünü beklemek ve enflasyonun seyrini izlemek için zaman tanıyarak daha fazla artışa gidebileceğinin sinyalini verdi.

MART 2022'DEN BU YANA 10. ARTIŞ

Oybirliğiyle alınan karar, ABD merkez bankasının gösterge faiz oranını yüzde 5,00- yüzde 5,25 aralığına yükselterek Fed'in Mart 2022'den bu yana art arda onuncu artışını gerçekleştirmiş oldu.