FED faiz kararı açıklandı mı? FED mart ayı faiz kararı ne kadar oldu?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 21:19

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 22:05

Mart ayı FED faiz kararı, ABD Para Politikası Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan toplantının ardından açıklanacaktı. 22 Mart'taki toplantının ardından faiz kararının saat 21.00'de açıklanacağı ifade edilmişti. FED faiz kararının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

FED FAIZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED mart ayı faiz kararı açıklandı.

FED MART AYI FAİZ KARARI NE KADAR OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti. Bu son faiz artışıyla birlikte Fed, politika faizini 2007’den bu yana en yüksek aralığa çıkarmış oldu. Bu kararla son 16 yılın zirvesine çıkılmasına rağmen 25 puanlık artış piyasa beklentilerini karşıladı. FED, enflasyonla mücadele etmek için geçen sene 4 kez 75’er baz puanlık artış yapmıştı. Aralık ayında ise artış hızını yavaşlatarak 50 baz puana düşürmüştü. Bu yıl Şubat ayında ise faiz artışını 25 baz puana indirmişti. Öte yandan Fed’in yılsonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine de gidebileceği beklentiler arasında bulunuyor.